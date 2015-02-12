《中国债市每日综述》政策宽松预期支撑现券暖意，IRS连跌后略有反弹

* 现券收益率走低国债期货向好

* 宽松政策预期仍在，支撑现券暖意

* IRS略有反弹，消化此前累积跌幅

* 进出口行新债结果低于二级

路透上海2月12日 - 对春节后资金转松以及降息等放松预期，支撑中国银行间债市现券暖意，周四收益率继续缓步下行，国债期货也延续涨势。但在公开市场逆回购放量背景下，利率互换(IRS)却因需要消化前期过多跌幅而略有反弹。

新债发行市场上，进出口行今日招标增发的四期固息债，除收益率低于二级外，投标倍数也在4-6倍之间，需求较好。

上海一银行交易员表示，今日现券收益率和IRS走势略有背离，前者下降后者走升。大方向上，债市乐观预期居多。“春节后资金(预计)转好，加降息预期。”

剩余期限近10年的国开行固息债140229最新成交 在3.7250%，上日尾盘为3.7550%。

央行公开市场今日共进行1,600亿元人民币的逆回购操作，期限包括14天和21天期两种，规模均为800亿元，中标利率则分别持稳在4.10%和4.40%。据此计算，本周公开市场将净投放资金2,050亿元，净投放量创逾一年新高。

国债期货主力合约TF1506 连续上行，今日收报99.134元，较上日结算价涨0.25元，或0.25%。

**回购利率续涨，逆回购放量缓和资金紧势**

银行间资金市场周四主要回购利率仍多上涨，但公开市场逆回购放量，资金紧势有所缓和；新股申购冻结资金开始陆续回流，节前提现需求虽犹存，但预计也将逐渐减弱，短期流动性有望进一步转好。

交易员指出，明日将是IPO申购资金解冻的高峰期，过万亿的资金释放将成为流动性有利补充，即使节前央行没有更多扶助，资金面也应能平稳过渡。

“好点了，逆回购的作用是肯定的，其实一早就好些了，大行就开始出，估计昨天都提前报了(逆回购)需求，心里有底了，”上海一银行交易员称。

上述交易员并谈到，今天开始有IPO申购退款，非银机构对资金回流规模也会有提前预估，而且明天的解冻资金规模更为庞大，这对缓和预期均有正面作用，“市场转向还是挺快的。”

本周合计有24家新股集中发行，周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在周二，包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。