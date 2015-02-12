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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 16:57 BJT

全球贵金属：2月11日SPDR黄金与ISHARES白银持仓均持平

路透2月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周三的黄金持仓量较周二持平 
，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量亦不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期         变动       增减
    SPDR       24,862,530.4   2月11日    24,862,530.4   2月10日        0.0      0.00%
    iShares   320,327,936.4   2月11日   320,327,936.4   2月10日        0.0      0.00%

   浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
       
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 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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