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债券 | 2015年 2月 12日 星期四 17:46 BJT

更新版 1-瑞典央行：下调指标利率至负值，并推出QE计划

瑞典回购利率料将一直维持在当前水平，直至基础通胀率接近央行2%的目标水平。

瑞典央行一直面临一个政策难题，虽然经济在通缩边缘游走，但产出增长速度却比多数其他欧洲国家都要强劲。

去年消费者物价指数(CPI)年率多数为持平或下降，仅有一个月例外，油价下跌的影响尚没有完全显现。

不过今年该国经济预计增长2.7%，2016年将会再度提速。由于信贷成本较低，家庭负债也在上升。该国的家庭负债已处于欧洲最高之列。

这次降息决定使瑞典在瑞士和丹麦之后，也成为实施负利率的国家。(完)

(编译 王颖/李春喜 审校 徐文焰)
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