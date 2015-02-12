更新版 1-香港个股：东亚银行最快上半年落实向三井住友配股，不受诉讼影响

* 东亚预计最快上半年落实向三井住友配股

* 料配股计划不受股东入禀影响

* 去年净利升0.7%，受下半年减值损失增加等影响

* 料今年贷款增长为单位数 (新增更多记者会内容)

路透香港2月12日 - 香港最大的独立本地银行--东亚银行 周四称，预计最快于今年上半年落实向日本三井住友银行配股的计划，不会受到股东诉讼影响。

据本地报章稍早报导，国际知名对冲基金Elliott Capital以股东身份入禀香港法院要求东亚公开向日本三井住友银行 的配股文件，并质疑配股需要及行为的正当性。

东亚银行主席李国宝在记者会上表示，该股东的行动是错误的，相信事件不会影响东亚向三井住友银行的配股计划，并预期交易上半年内可以落实。

他说，“好有信心很快可以配股成功。”

至于Elliott Capital同时持有东亚第二大股东国浩集团 9.01%的股份，李国宝说，不清楚Elliott Capital与国浩的联系，亦不知道国浩的想法。

去年9月，东亚就三井住友银行拟认购其2.22亿股新股，双方签订无约束力的备忘录，以确保东亚未来拥有充足资本以符合《巴塞尔协定三》之规定。倘若配股落实，三井住友银行很可能成为东亚的最大股东。三井住友银行为三井住友金融集团 旗下分支。

据联交所资料显示，现时东亚的主要股东--西班牙银行Caixa Bank 、国浩集团及三井住友银行的持股为18.02%、15.02%及9.5%。

东亚执行董事兼副行政总裁李民桥称，配股计划是为将来的发展作好部署，而非有急切需要。董事会考虑过不同的资本筹集方案，认为向三井住友配股是最合适，因为以往东亚配股的价格都贴近市价，对所有股东均公平，其他股东若要增持东亚股份可以在市场上购入。

他并说，东亚过去多次配股都有益于其增长策略，该银行于2007-13年间的每股盈利复合增长率2.6%，高于本港家族式银行的平均2%的水平。

**配股有益于增长策略**

东亚执行董事兼副行政总裁李民斌亦指出，三井住友银行是东亚的策略伙伴，在融资、跨境转介以及专业知识等方面做出支持。

东亚今天发布2014年度业绩显示，去年末的普通股权一级资本比率为11.8%，高于去年中的11.6%，以及2013年末的11.4%。

该银行去年全年净利66.61亿港元，同比上升0.7%，除了由于基本业务增长较过去数年放缓影响，去年下半年的盈利亦受到减值损失增加、中国整体商业活动减慢以及近期人民币兑港元贬值影响（以港元汇报的中国内地盈利被拖低）。

去年的净利息收入及非利息收入则分别按年增长3.2%及11.8%，净息差为1.77%，减值贷款比率0.62%。期内每股盈利2.72港元，末期股息每股0.68港元。

李民桥称，预期今年该行于香港和内地的贷款增长率均为单位数，净息差面临一定压力。

东亚周四收升0.47%，报32.35港元。（完）

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