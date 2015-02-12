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市场报道 | 2015年 2月 12日 星期四 18:04 BJT

欧洲汇市：英镑上涨，英国央行通胀报告即将出炉

投资者目前预期英国央行将从明年2月开始调升利率；而直到去年夏季，市场还预期央行会在今年初、甚至是在2014年底加息。

英镑/美元 微升0.2%交投于1.5260美元。英镑/欧元 略走强至0.7435英镑，周三曾触及七年高点0.7385。

“市场很可能认为央行将发布基调温和的季度通胀报告，而如果报告听起来对通胀率短期内下滑没有那么担心，英镑就有上升空间。我们依然作空欧元/英镑，”法国巴黎银行在报告中称。

稍早发布的数据显示，英国1月房屋价格升幅为2013年5月以来最低，伦敦地区房价则连续第五个月下降，暗示围绕5月大选结果的疑虑压制了需求。

在5月议会选举前，投资者对待英镑资产愈发谨慎。议会选举可能为英国就脱离欧盟举行公投打开大门。交易商称，几家对冲基金正作空英镑。(完)

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