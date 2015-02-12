欧洲汇市：英镑上涨，英国央行通胀报告即将出炉

欧洲已公布经济指标--2017/5/11
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
投资者目前预期英国央行将从明年2月开始调升利率；而直到去年夏季，市场还预期央行会在今年初、甚至是在2014年底加息。
英镑/美元 微升0.2%交投于1.5260美元。英镑/欧元 略走强至0.7435英镑，周三曾触及七年高点0.7385。
“市场很可能认为央行将发布基调温和的季度通胀报告，而如果报告听起来对通胀率短期内下滑没有那么担心，英镑就有上升空间。我们依然作空欧元/英镑，”法国巴黎银行在报告中称。
稍早发布的数据显示，英国1月房屋价格升幅为2013年5月以来最低，伦敦地区房价则连续第五个月下降，暗示围绕5月大选结果的疑虑压制了需求。
在5月议会选举前，投资者对待英镑资产愈发谨慎。议会选举可能为英国就脱离欧盟举行公投打开大门。交易商称，几家对冲基金正作空英镑。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/徐文焰；审校 蔡美珍)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透5月11日 - 大多数东南亚股市周四上涨，新加坡股市录得21个月 最高收位，泰国股市则连续第四日下跌，创下近两个月最低收盘水准。 新加坡股市指标股指 收高0.7%，受大型银行股涨势的提振。星 展集团控股 上涨2%，华侨银行 上涨1%，大华银行<UO BH.SI>收高1.8%，三家银行股价都触及约两年高位。 “引人注目的是第一季财报中，所有这三家银行的不良贷款比例都保 持稳定，准备金都比前一季度下降了30-50%，”大华继显研究分析师Jona than Koh表示。 “他们也给出积极的反馈，即来自油气行业的不良贷款最艰难时期即将过去。” 马来西亚股市 收高0.5%，受公用事业股涨势提振。Petronas Gas Bhd <PGAS.KL >和Genting Malaysia Bhd 领涨。 菲律宾股市 止住两连跌，今日收高0.3%。 菲律宾央行维持今明两年通胀预估分别在3
资料显示，KKR于场外出售润东汽车1.12亿股股份，平均价每股3.527港元；本次减持后，其持股比例由11.83%降至零。