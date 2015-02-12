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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--2月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段       预估值      前值 
    2月12日(四)
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                      一周          --   买超6,752
          外国投资日本股票(亿日圆)                                    --   卖超1,048
    
    2月13日(五)
    0200  新西兰公债外资持有比例                         1月          --       62.6%
    0630  法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季初值       +0.1%      +0.3%
    0700  德国经季节调整的GDP(较前季)              第四季初值       +0.3%      +0.1%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                       +1.0%      +1.2%
    0700  德国趸售(批发)物价指数(较前月)                 1月          --       -1.0%
                               (较上年同期)                           --       -2.3%   
    0745  法国非农就业岗位(较前季)                    第四季          --       -0.3%
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                    1月          --       -0.4%
                          (较上年同期)                                --       -2.1%
    0900  意大利GDP(较前季)                       第四季初值        -0.1%      -0.1%
               (较上年同期)                                         -0.4%      -0.5% 
    1000  欧元区GDP(较前季)                       第四季初值        +0.2%      +0.2%
                 (较上年同期)                                       +0.8%      +0.8% 
    1330  加拿大制造业销售(较前月)                      12月        +1.0%      -1.4%
    1330  美国进口价格(较前月)                           1月        -3.2%      -2.5%
              出口价格(较前月)                                      -0.9%      -1.2%
    1500  美国路透/密西根大学消费者信心指数          2月初值         98.1       98.1
                             现况指数                               110.0      109.3
                             预期指数                                92.2       91.0

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        现值     预估值
    0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值               1月            正7       正12
    0030 澳洲就业人口(万人)                             1月       减少1.22    增加0.5
              全职就业人口(万人)                                  减少2.81        -- 
              就业参与率                                             64.8%      64.8%
              失业率                                                  6.4%       6.2%
    0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)              1月终值        -1.1%      -1.0%
                             (较上年同期)                            -0.4%      -0.3%
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       -1.3%      -1.3%
                                  (较上年同期)                       -0.5%      -0.5%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                        12月           持平      +0.2%
                     (较上年同期)                                    -0.2%      +0.3%
    1330 加拿大新屋价格指数                            12月          +0.1%      +0.1%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)              2月7日当周         30.4       28.5
              四周均值(万人)                                        28.975        -- 
              续请失业金人数(万人)                1月31日当周        235.4      239.3
    1330 美国零售销售(较前月)                           1月          -0.8%      -0.5%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                             -0.9%      -0.4%
    1500 美国企业库存(较前月)                          12月          +0.1%      +0.2%
    2145 新西兰食品价格指数                             1月          +1.3%        -- (完)
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