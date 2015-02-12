主要国家经济指标预测--2月13日****

国际油市：亚洲柴油现货价差上升，因有来自印度的现货需求
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月12日(四) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超6,752 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,048 2月13日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 1月 -- 62.6% 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.1% +0.3% 0700 德国经季节调整的GDP(较前季) 第四季初值 +0.3% +0.1% 未经季节调整的GDP(较上年同期) +1.0% +1.2% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 1月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.3% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第四季 -- -0.3% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 1月 -- -0.4% (较上年同期) -- -2.1% 0900 意大利GDP(较前季) 第四季初值 -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.4% -0.5% 1000 欧元区GDP(较前季) 第四季初值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1330 加拿大制造业销售(较前月) 12月 +1.0% -1.4% 1330 美国进口价格(较前月) 1月 -3.2% -2.5% 出口价格(较前月) -0.9% -1.2% 1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 2月初值 98.1 98.1 现况指数 110.0 109.3 预期指数 92.2 91.0 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 1月 正7 正12 0030 澳洲就业人口(万人) 1月 减少1.22 增加0.5 全职就业人口(万人) 减少2.81 -- 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.4% 6.2% 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月终值 -1.1% -1.0% (较上年同期) -0.4% -0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.3% -1.3% (较上年同期) -0.5% -0.5% 1000 欧元区工业生产(较前月) 12月 持平 +0.2% (较上年同期) -0.2% +0.3% 1330 加拿大新屋价格指数 12月 +0.1% +0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月7日当周 30.4 28.5 四周均值(万人) 28.975 -- 续请失业金人数(万人) 1月31日当周 235.4 239.3 1330 美国零售销售(较前月) 1月 -0.8% -0.5% 扣除汽车的零售销售(较前月) -0.9% -0.4% 1500 美国企业库存(较前月) 12月 +0.1% +0.2% 2145 新西兰食品价格指数 1月 +1.3% -- (完)
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
路透5月11日 - 大多数东南亚股市周四上涨，新加坡股市录得21个月 最高收位，泰国股市则连续第四日下跌，创下近两个月最低收盘水准。 新加坡股市指标股指 收高0.7%，受大型银行股涨势的提振。星 展集团控股 上涨2%，华侨银行 上涨1%，大华银行<UO BH.SI>收高1.8%，三家银行股价都触及约两年高位。 “引人注目的是第一季财报中，所有这三家银行的不良贷款比例都保 持稳定，准备金都比前一季度下降了30-50%，”大华继显研究分析师Jona than Koh表示。 “他们也给出积极的反馈，即来自油气行业的不良贷款最艰难时期即将过去。” 马来西亚股市 收高0.5%，受公用事业股涨势提振。Petronas Gas Bhd <PGAS.KL >和Genting Malaysia Bhd 领涨。 菲律宾股市 止住两连跌，今日收高0.3%。 菲律宾央行维持今明两年通胀预估分别在3
全球最大天然橡胶生产商Sri Trang Agro Industry Pcl一名高阶主管周四表示，在中国经济仍存在不确定性之际，胶价料走势震荡。