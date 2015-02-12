重温稿-中美贸易：中国商务部称对美国在WTO起诉中国补贴出口行业表示遗憾

国际油市：亚洲柴油现货价差上升，因有来自印度的现货需求
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
路透北京2月12日 - 美国在世界贸易组织(WTO)起诉中国补贴措施，中国商务部条约法律司负责人周四回应称，中方已经收到美方提出的磋商请求，中方对此表示遗憾，将根据世贸组织争端解决程序予以妥善处理。
该负责人并称，中方一贯尊重世贸规则，外贸转型升级示范基地是中国转变外贸发展方式，促进对外贸易健康稳定发展的重要举措，符合世贸规则的规定。
2月11日，美国就中国外贸转型升级示范基地和公共服务平台补贴措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求，指称中国通过外贸转型升级示范基地和公共服务平台向企业提供世贸规则禁止的出口补贴。（完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
路透5月11日 - 大多数东南亚股市周四上涨，新加坡股市录得21个月 最高收位，泰国股市则连续第四日下跌，创下近两个月最低收盘水准。 新加坡股市指标股指 收高0.7%，受大型银行股涨势的提振。星 展集团控股 上涨2%，华侨银行 上涨1%，大华银行<UO BH.SI>收高1.8%，三家银行股价都触及约两年高位。 “引人注目的是第一季财报中，所有这三家银行的不良贷款比例都保 持稳定，准备金都比前一季度下降了30-50%，”大华继显研究分析师Jona than Koh表示。 “他们也给出积极的反馈，即来自油气行业的不良贷款最艰难时期即将过去。” 马来西亚股市 收高0.5%，受公用事业股涨势提振。Petronas Gas Bhd <PGAS.KL >和Genting Malaysia Bhd 领涨。 菲律宾股市 止住两连跌，今日收高0.3%。 菲律宾央行维持今明两年通胀预估分别在3
全球最大天然橡胶生产商Sri Trang Agro Industry Pcl一名高阶主管周四表示，在中国经济仍存在不确定性之际，胶价料走势震荡。