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亚洲 | 2015年 2月 12日 星期四 19:01 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--2月12日

路透香港2月12日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额          115.90亿元人民币                 102.57亿元人民币
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    伊利股份                    215,126,238       26,820,938       241,947,176
   2    中国平安                    115,421,650      122,320,838       237,742,488
   3    中国南车                     14,658,814      165,083,725       179,742,539
   4    三安光电                    174,370,181          524,556       174,894,737
   5    工商银行                    146,200,975        6,754,568       152,955,543
   6    恒生电子                    147,171,558        5,512,889       152,684,447
   7    贵州茅台                     53,645,723       92,523,125       146,168,848
   8    中国人寿                     74,013,616       47,724,471       121,738,087
   9    中国北车                      5,046,650      112,255,885       117,302,535
  10    中国银行                     96,020,177       12,401,536       108,421,713
   
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    汉能薄膜发电                    74,867,200       7,416,620      82,283,820
   2    长城汽车                        53,186,925          46,350      53,233,275
   3    中国铁建                        13,571,315      19,913,305      33,484,620
   4    中国石油股份                     2,019,740      29,827,800      31,847,540
   5    中国联通                        20,767,360       4,192,440      24,959,800
   6    中国石油化工股份                10,209,240      13,109,040      23,318,280
   7    恒大地产                         1,323,190      20,498,200      21,821,390
   8    腾讯控股                        16,981,840       3,337,910      20,319,750
   9    中国海外宏洋集团                18,886,080       1,249,340      20,135,420
  10    佳兆业集团                      14,897,110       3,194,120      18,091,230
     （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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