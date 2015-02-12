表格：沪港通市场数据摘要--2月12日

路透香港2月12日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港通市
场数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 115.90亿元人民币 102.57亿元人民币
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 伊利股份 215,126,238 26,820,938 241,947,176
2 中国平安 115,421,650 122,320,838 237,742,488
3 中国南车 14,658,814 165,083,725 179,742,539
4 三安光电 174,370,181 524,556 174,894,737
5 工商银行 146,200,975 6,754,568 152,955,543
6 恒生电子 147,171,558 5,512,889 152,684,447
7 贵州茅台 53,645,723 92,523,125 146,168,848
8 中国人寿 74,013,616 47,724,471 121,738,087
9 中国北车 5,046,650 112,255,885 117,302,535
10 中国银行 96,020,177 12,401,536 108,421,713
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 汉能薄膜发电 74,867,200 7,416,620 82,283,820
2 长城汽车 53,186,925 46,350 53,233,275
3 中国铁建 13,571,315 19,913,305 33,484,620
4 中国石油股份 2,019,740 29,827,800 31,847,540
5 中国联通 20,767,360 4,192,440 24,959,800
6 中国石油化工股份 10,209,240 13,109,040 23,318,280
7 恒大地产 1,323,190 20,498,200 21,821,390
8 腾讯控股 16,981,840 3,337,910 20,319,750
9 中国海外宏洋集团 18,886,080 1,249,340 20,135,420
10 佳兆业集团 14,897,110 3,194,120 18,091,230
（完）
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(整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)