重温稿-中国经济：经济基本面未变，完成今年目标重在稳和进相互促进--政治局

路透北京2月12日 - 中国中共中央政治局会议周四表示，完成今年经济社会发展主要预期目标和任务，关键是稳和进相互促进；经济发展基本面没有改变，要主动适应和引领经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。

中国中央人民广播电台援引会议内容称，要稳定和改善宏观经济调控政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持区间调控，更加注重预调微调和定向调控。

“完成今年经济社会发展主要预期目标和任务，关键是稳和进相互促进，要着眼于实现经济中高速发展和迈向中高端水平，坚持稳政策稳预期促改革调结构，推动经济发展调速不减势，量增质更优。”会议称，中国经济发展进入新常态，经济发展基本面没有改变。

会议并要求，要深化改革，扩大开放，深入推进简政放权和投融资、价格、财税、金融等体制改革，构建开放型经济新体制；扩大居民消费和增加有效投资，加快推进农业现代化和新型城镇化。

中国统计局之前公布数据显示，2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地。