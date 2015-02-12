重温稿-中国金融：上海自贸区内企业和金融机构可自主境外融资--央行

国际油市：亚洲柴油现货价差上升，因有来自印度的现货需求
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
* 上海自贸区内企业和金融机构可自主境外融资
* 未来将积极探索个人资本账户可兑换
* 新办法可增加离岸人民币投资回流
* 初期或通过总额管理控制系统性风险
路透上海2月12日 - 中国央行上海总部周四表示，上海自贸区内的企业和金融机构可自主开展境外融资活动，并将上调区内经济主体从境外融资的杠杆率，企业融资规模从资本的一倍扩大到二倍。业内人士认为监管层开始或通过总额管理以控制风险。
央行上海总部在记者会前发布新闻稿称，上海自贸区内企业和金融机构可自主计算境外融资规模、自主权衡境外融资结构。
“此次细则颁布意味着自贸区内企业资本项目账户可兑换就实现了，下一步将积极探索个人资本账户可兑换。”央行上海总部副主任张新表示。
上海常务副市长屠光绍指出，人民币国际化最大的制约就是资本项下可兑换，今天发布的细则是推进资本项目可兑换的重要步骤，特别是本外币境外短期融资，使人民币持有使用回流形成好的良性循环。
某商业银行人士称，自贸区内企业资本账户放开，虽然资金使用还是要在自贸区内，但企业可以通过实物租赁转租等方式，将资本转移到区域外，这一点很难管理，所以监管层初期会通过总额管理的方法控制风险，未来再逐步扩容。
“之前我们给区内企业做大宗平台建设，最大的问题就是资金不够，现在细则出来了，基于FT账户下可以拿到境外低成本资金，获得更大的融资规模，同时，离岸人民币有买债机会了。”另有接近监管层人士对路透表示。
中国央行上海总部周二表示，今年将加快推进资本项目可兑换，在上海施行将直接投资外汇登记下放至银行，简化直接投资项下外国投资者出资管理。
新闻稿称，上海自贸区内银行可从境外融入本外币资金，非银行金融机构如证券公司等，也能从境外融入资金；鼓励企业和金融机构使用人民币资金。（完）
(发稿 李铮/李贺；审校 杨淑祯)
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