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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 02:06 BJT

表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为2.560%，投标倍数为2.26

路透华盛顿2月12日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.560 中值 2.506 低值 2.410 价格/得标 价格 98.748902 高值得标比率 3.44% 投标倍数 2.26 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 16,000,001,800 总投标 36,131,063,800 竞争性投标得标 15,977,833,000 非竞争性投标得标 20,168,800 FED附加 603,700 初级市场交易商投标 24,123,000,000 初级市场交易商得标 5,615,644,000 直接投标 3,311,000,000 直接投标得标 2,469,172,000 间接投标 　 8,674,895,000 间接投标得标 7,893,017,000 发行细节 发行日 2015/02/17 到期日 2045/02/15 CUSIP码 912810RK6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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