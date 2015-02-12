亚洲橡胶：2月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

国际油市：亚洲柴油现货价差上升，因有来自印度的现货需求
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
路透2月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 215.0 26 215.0 3 * 3月 216.6 67 216.6 6 * 4月 218.0 378 218.0 26 * 5月 217.5 692 217.5 75 * 6月 218.1 1953 218.2 364 * 7月 217.5 6050 217.7 881 * TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 * TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。 * 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红；审校 李军)
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
路透5月11日 - 大多数东南亚股市周四上涨，新加坡股市录得21个月 最高收位，泰国股市则连续第四日下跌，创下近两个月最低收盘水准。 新加坡股市指标股指 收高0.7%，受大型银行股涨势的提振。星 展集团控股 上涨2%，华侨银行 上涨1%，大华银行<UO BH.SI>收高1.8%，三家银行股价都触及约两年高位。 “引人注目的是第一季财报中，所有这三家银行的不良贷款比例都保 持稳定，准备金都比前一季度下降了30-50%，”大华继显研究分析师Jona than Koh表示。 “他们也给出积极的反馈，即来自油气行业的不良贷款最艰难时期即将过去。” 马来西亚股市 收高0.5%，受公用事业股涨势提振。Petronas Gas Bhd <PGAS.KL >和Genting Malaysia Bhd 领涨。 菲律宾股市 止住两连跌，今日收高0.3%。 菲律宾央行维持今明两年通胀预估分别在3
全球最大天然橡胶生产商Sri Trang Agro Industry Pcl一名高阶主管周四表示，在中国经济仍存在不确定性之际，胶价料走势震荡。