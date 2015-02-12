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债券 | 2015年 2月 13日 星期五 02:15 BJT

欧元债市：希腊公债收益率劲跌，因欧洲央行上调对希腊银行的紧急援助

路透伦敦2月12日 - 希腊公债周四收益率大跌，因欧洲央行批准对希腊银行提供更多紧急援助资金，令原本押注希腊债务协议会谈将有正面成果的投资者买入希腊公债。

尽管希腊新政府和其国际债权人在周三深夜未能达成协议，但一份草拟提议副本提到，将希腊救助协议“延期”作为新一套计划的“过渡”安排。欧元区财长在周一再次举行会议，寻求和希腊达成折衷方案。

同时，欧洲央行上调对希腊银行的紧急金援上限约50亿欧元，至650亿欧元。

上述消息提振希腊银行股上扬。

希腊三年期公债收益率大跌270个基点，报18.36%。10年期希腊公债 尾盘跌60个基点，报10.36%。(完)
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