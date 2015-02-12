《全球汇市》美元因美国数据疲弱而下跌，欧元触及一周高位

* 美国零售销售和初请失业金人数均弱于预期

* 希腊银行业得到欧洲央行进一步援助

* 瑞典克朗大跌，因瑞典央行降息

路透纽约2月12日 - 美元周四全线下跌，因美国经济数据弱于预期，但前景仍然良好，因许多投资者继续消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年某一时点升息的可能性。

美元兑一篮子六种主要货币下跌，之前连涨两日。2月迄今，美元指数下跌0.5%，可能录得八个月来首个月度跌幅。

美国总体零售销售上月回落0.8%，连续第二个月下降。上周初请失业金人口增加2.5万，经季节性调整后为30.4万。

“零售销售逊于预期且上周初请失业金人数上升，我们看到美元走势遇到些许阻碍，”U.S. Forex企业交易员Lennon Sweeting称。

“但目前美元仍倾向上行趋势，特别是当许多国家央行现在在降息。”

纽约尾盘，美元指数 跌0.9%，报94.153，录得逾一周来最大单日跌幅。

美元兑日圆 大跌1.3%，报118.88日圆。

欧元兑美元 升至一周高位，最新上涨0.6%，报1.1399美元。

“尽管美国数据疲软，但欧元/美元要保持在其高位有点吃力，”道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne说。

“我认为欧元不会从这水平上升很多。欧元回稳，仅是因为较长期欧元超卖。”

欧元稍作喘息，此前欧洲央行进一步上调对希腊银行的紧急金援上限约50亿欧元至650亿欧元。不过，希腊国际救助磋商的结果仍然不确定。

希腊新总理齐普拉斯向欧元区领导人表示，希腊节支计划正伤害希腊经济，他们必须寻找替代方案。

瑞典克朗兑美元 挫跌至2009年4月来最低水平，美元最新升0.6%，报8.4340克朗，此前瑞典央行祭出震惊市场之举，下调关键利率至负值、推出公债购买计划，还称准备好在短期内采取进一步措施以抵御通缩威胁。