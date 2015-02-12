国际油市：油价上涨，因美元走低和油企裁员及削减支出

标题新闻：加拿大3月新屋价格较前月上涨0.2%，同比上升3.3%--加拿大统计局
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* 布兰特和美国原油上涨，之前两日下跌
* 美元走弱支撑美元计价原油
* Genscape称库欣原油库存增加
路透纽约2月12日 - 油价周四在连跌两日后大涨，因石油行业进一步削减支出和美元不断下跌激活油市买盘。
美国原油收在每桶51美元以上，摆脱早盘跌势，当时因数据显示上周库欣原油库存升幅可能创纪录来最高。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。
美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R在盘中走宽至约每桶6.84美元，此为五个月来最阔水平，因美国储油量大增。
油价自去年6月下跌近半后，法国石油公司道达尔(Total)周四公布削减支出和裁员，成为最新一家对油价下跌作反应的油企。壳牌执行长警告称，因石油企业削减预算，原油供应可能无法追上不断增长的需求。
“壳牌执行长对供求较乐观的看法和美元走弱也扶助支撑油价，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。
将到期的3月布兰特原油 上涨2.39美元，或4.37%，结算价报每桶57.05美元，周三下跌3%。
美元指数 下跌近1%，此前经济数据显示1月美国零售销售较前月下跌0.8%，最新一周初请失业金人数上升至30万人以上。
3月美国原油期货 上升2.37美元，或4.85%，结算价报每桶51.21美元。成交量连续第九日超过100万口，较1月成交均值多三分之一，因多空双方角力。
交易商对是否油市已找到底部意见分歧。油价在上月触及2009年后低位约每桶45美元后反弹。许多人认为，目前市场供应过剩为最多每日200万桶。
油价在周四早盘中段下跌，因石油信息企业Genscape报告称，在截至2月10日的四天，库欣原油库存增加超过300万桶，暗示下周政府数据可能显示原油库存周度升幅将创历来最大。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡5月11日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚间录得逾一个月最 大单日涨幅，连涨五日并触及一个月高点，因棕榈油产量增长不及预期。 市场也受到其他植物油价格上涨的支撑，交易员收盘时称，这帮助棕 榈油收复稍早跌幅。 指标7月棕榈油期货 收涨1.7%，报每吨2,672马币(614.82美 元)，单日涨幅为4月5日以来最大。 棕榈油盘中曾触及日高2,675马币，为4月10日以来最高。 成交量为48,557口。 “市场受到产量数据的提振，”一名吉隆坡期货交易员表示。他指的 是马来西亚棕榈油总署(MPOB)周四在中午市场休市时公布的数据。 该交易员并称，中国大连豆油价格上涨也扶助了棕榈油价格。 马来西亚棕榈油总署数据显示，4月棕榈油产量增长5.7%至155万吨， 分别低于路透调查预期的增长8.8%和159万吨。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油 上涨1%，大连9月豆油上涨1.4% 。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)