国际油市：油价上涨，因美元走低和油企裁员及削减支出

* 布兰特和美国原油上涨，之前两日下跌

* 美元走弱支撑美元计价原油

* Genscape称库欣原油库存增加

路透纽约2月12日 - 油价周四在连跌两日后大涨，因石油行业进一步削减支出和美元不断下跌激活油市买盘。

美国原油收在每桶51美元以上，摆脱早盘跌势，当时因数据显示上周库欣原油库存升幅可能创纪录来最高。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。

美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R在盘中走宽至约每桶6.84美元，此为五个月来最阔水平，因美国储油量大增。

油价自去年6月下跌近半后，法国石油公司道达尔(Total)周四公布削减支出和裁员，成为最新一家对油价下跌作反应的油企。壳牌执行长警告称，因石油企业削减预算，原油供应可能无法追上不断增长的需求。

“壳牌执行长对供求较乐观的看法和美元走弱也扶助支撑油价，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

将到期的3月布兰特原油 上涨2.39美元，或4.37%，结算价报每桶57.05美元，周三下跌3%。

美元指数 下跌近1%，此前经济数据显示1月美国零售销售较前月下跌0.8%，最新一周初请失业金人数上升至30万人以上。

3月美国原油期货 上升2.37美元，或4.85%，结算价报每桶51.21美元。成交量连续第九日超过100万口，较1月成交均值多三分之一，因多空双方角力。

交易商对是否油市已找到底部意见分歧。油价在上月触及2009年后低位约每桶45美元后反弹。许多人认为，目前市场供应过剩为最多每日200万桶。

油价在周四早盘中段下跌，因石油信息企业Genscape报告称，在截至2月10日的四天，库欣原油库存增加超过300万桶，暗示下周政府数据可能显示原油库存周度升幅将创历来最大。(完)

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