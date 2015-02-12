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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 06:52 BJT

美国经济：油价并不是通胀下滑的唯一推手--纽约联储第一副总裁

路透伦敦2月12日 - 纽约联邦储备银行第一副总裁康明(Christine M. Cumming)周四表示，近期油价大跌并不是美国通胀下滑的唯一背后推手。

“全球需求疲弱，”康明说道。“其实在近期油价下滑之前，通胀就处于低位了，而且相当令人意外。”

康明定于6月退休。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 张涛)
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