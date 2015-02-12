美国股市：大幅收高，因科技股劲升和俄乌达成停火协议

* 乌克兰和俄罗斯达成停火协议

* 思科公布业绩后股价上涨，特斯拉下跌

* TripAdvisor公布业绩后暴涨，Expedia将买入Orbitz

* 道指上涨0.62%，标普500指数升0.96%，Nasdaq指数涨1.18%

路透纽约2月12日 - 美国股市周四大幅收高，科技股大涨，推高Nasdaq指数至15年高位，俄罗斯和乌克兰达成停火协议也缓和市场紧张情绪。

美股今日普遍上涨，标普500指数10大类股中有八种收高，标普资讯科技股 劲升1.6%，连升第三日。思科 暴涨9.4%，至29.46美元，创2013年5月来最大单日涨幅，此前思科公布的获利和营收高于预期。

线上旅游服务公司TripAdvisor Inc 飙升22.5%，报82.40美元，因公司营收好于预期。同业Expedia 跳涨14.5%，报89.57美元，稍早Expedia同意以大约13.3亿美元收购Orbitz Worldwide 。

汤森路透数据显示，迄今有大约76%的标普500指数成份股企业公布了业绩，其中约71.4%的季度盈利好于预期，56.8%的营收高于预期。长期均值分别为63%和61%。

德国、法国、俄罗斯和乌克兰达成协议，终止乌克兰东部的战争，令全球投资者对乌克兰的忧虑可能得以缓解。消息带动油价上涨4.9%，从而提振标普能源指数 上升1.3%。

“地缘政治风险降低肯定带来了感觉良好的状况，而能源板块上涨对整体指标股指确实也有帮助，”Fiduciary Trust Co投资长Michael Mullaney表示。

美国经济数据乏善可陈，最近一周初请失业金人数增幅大于预期，而1月零售销售反弹乏力。另外，12月企业库存增幅也小于预期。

道琼工业指数 上升110.24点，或0.62%，至17,972.38点；标准普尔500指数 上涨19.95点，或0.96%，至2,088.48点；Nasdaq指数 大涨56.432点，或1.18%，至4,857.612点。

Nasdaq指数以日高作收，为2000年3月来最高水准，而标普500指数收盘水准较12月29日所创的纪录收盘高位仅低约0.1%。

特斯拉汽车 重挫4.7%，报202.88美元，此前该公司公布的第四季销售逊于目标和分析师预期。

美国运通 大跌6.4%，报80.48美元，对道指的拖累最大，此前该公司表示，Costco Wholesale 将从明年4月开始在美国的网点不再接受美国运通的信用卡，此前未能达成续约。

根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为约67.2亿股，低于本月迄今的日成交均值为73.1亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为2,403和685股，比率为3.51:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,931和806股，比率为2.40:1。

69只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低；123只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完)