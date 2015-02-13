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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 23:21 BJT

美国数据：密西根大学2月美国消费者信心指数初值为93.6，1月终值为98.1

路透纽约2月13日 - 周五公布的一份报告显示，2月美国消费者信心从11年高位下跌。

密西根大学2月美国消费者信心指数初值为93.6，接受路透调查的分析师预估中值为98.1，1月终值为98.1。

密西根大学2月美国消费者现状指数初值为103.1，预估为110.0，1月终值为109.3。

密西根大学2月美国消费者预期指数初值为87.5，预期为92.2，1月终值为91.0。

一年通胀预期初值为2.8%，五年通胀预期初值为2.7%。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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