《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月12日

国际油市：亚洲柴油现货价差上升，因有来自印度的现货需求
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 37.78 +0.63 +1.70 837737
搜狐 51.22 -0.15 -0.29 513773
网易 113.48 -2.59 -2.23 481094
百度 205.02 -9.65 -4.50 14183711
台湾
台湾积体电路 24.47 +0.18 +0.74 1987298
联电 2.48 -0.01 -0.40 86628
日月光 7.21 +0.19 +2.71 392231
硅品精密 8.55 -0.10 -1.16 1995521
和信超媒体 0.77 -0.01 -1.24 51102
友达 5.59 +0.09 +1.64 226982
中华电信 30.64 -0.01 -0.03 57179
台湾国际航电 55.91 +1.60 +2.95 1836683
香港
中国移动 68.92 +2.30 +3.45 372096
中国联通 16.86 +0.66 +4.07 125433
中国电信 64.50 +1.72 +2.74 7158
中芯国际 4.51 +0.00 +0.00 33900
电讯盈科 6.37 -0.37 -5.49 261
(完)
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路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
路透5月11日 - 大多数东南亚股市周四上涨，新加坡股市录得21个月 最高收位，泰国股市则连续第四日下跌，创下近两个月最低收盘水准。 新加坡股市指标股指 收高0.7%，受大型银行股涨势的提振。星 展集团控股 上涨2%，华侨银行 上涨1%，大华银行<UO BH.SI>收高1.8%，三家银行股价都触及约两年高位。 “引人注目的是第一季财报中，所有这三家银行的不良贷款比例都保 持稳定，准备金都比前一季度下降了30-50%，”大华继显研究分析师Jona than Koh表示。 “他们也给出积极的反馈，即来自油气行业的不良贷款最艰难时期即将过去。” 马来西亚股市 收高0.5%，受公用事业股涨势提振。Petronas Gas Bhd <PGAS.KL >和Genting Malaysia Bhd 领涨。 菲律宾股市 止住两连跌，今日收高0.3%。 菲律宾央行维持今明两年通胀预估分别在3
全球最大天然橡胶生产商Sri Trang Agro Industry Pcl一名高阶主管周四表示，在中国经济仍存在不确定性之际，胶价料走势震荡。