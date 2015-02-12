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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 37.78 +0.63 +1.70 837737

搜狐 51.22 -0.15 -0.29 513773

网易 113.48 -2.59 -2.23 481094

百度 205.02 -9.65 -4.50 14183711

台湾

台湾积体电路 24.47 +0.18 +0.74 1987298

联电 2.48 -0.01 -0.40 86628

日月光 7.21 +0.19 +2.71 392231

硅品精密 8.55 -0.10 -1.16 1995521

和信超媒体 0.77 -0.01 -1.24 51102

友达 5.59 +0.09 +1.64 226982

中华电信 30.64 -0.01 -0.03 57179

台湾国际航电 55.91 +1.60 +2.95 1836683

香港

中国移动 68.92 +2.30 +3.45 372096

中国联通 16.86 +0.66 +4.07 125433

中国电信 64.50 +1.72 +2.74 7158

中芯国际 4.51 +0.00 +0.00 33900

电讯盈科 6.37 -0.37 -5.49 261

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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