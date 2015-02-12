全球金融：欧洲央行副总裁不理会各国央行卷入货币战的担忧

标题新闻：加拿大3月新屋价格较前月上涨0.2%，同比上升3.3%--加拿大统计局
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路透伦敦2月12日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四对各国央行正在陷入货币战的担忧不以为然，称每家央行都有着自身的职责以及国内目标需要完成。
“国际合作很困难......历史上仅发生在严重危机的时候 。”冈斯坦西欧在一次银行业餐会上说。
“不能期望各央行出于国际合作的原因而开始改变其政策……这就是现实。”他补充道。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡5月11日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚间录得逾一个月最 大单日涨幅，连涨五日并触及一个月高点，因棕榈油产量增长不及预期。 市场也受到其他植物油价格上涨的支撑，交易员收盘时称，这帮助棕 榈油收复稍早跌幅。 指标7月棕榈油期货 收涨1.7%，报每吨2,672马币(614.82美 元)，单日涨幅为4月5日以来最大。 棕榈油盘中曾触及日高2,675马币，为4月10日以来最高。 成交量为48,557口。 “市场受到产量数据的提振，”一名吉隆坡期货交易员表示。他指的 是马来西亚棕榈油总署(MPOB)周四在中午市场休市时公布的数据。 该交易员并称，中国大连豆油价格上涨也扶助了棕榈油价格。 马来西亚棕榈油总署数据显示，4月棕榈油产量增长5.7%至155万吨， 分别低于路透调查预期的增长8.8%和159万吨。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油 上涨1%，大连9月豆油上涨1.4% 。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)