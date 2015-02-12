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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 06:45 BJT

全球金融：欧洲央行副总裁不理会各国央行卷入货币战的担忧

路透伦敦2月12日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四对各国央行正在陷入货币战的担忧不以为然，称每家央行都有着自身的职责以及国内目标需要完成。

“国际合作很困难......历史上仅发生在严重危机的时候 。”冈斯坦西欧在一次银行业餐会上说。

“不能期望各央行出于国际合作的原因而开始改变其政策……这就是现实。”他补充道。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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