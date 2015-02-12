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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 06:39 BJT

欧洲金融：希腊总理称过渡至新计划是以后协商的要素

路透布鲁塞尔2月12日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四表示，他的目标是过渡至新的融资计划，且在首次参加的欧盟峰会上有所收获。

在记者会上，他称同欧元集团主席迪塞尔布洛姆的会谈是正面的。

他同时亦说到，如果周一在布鲁塞尔达成技术协议，也意味着达成了政治协议。

齐普拉斯称，希腊需要财政喘息空间。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 李爽)
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