更新版 1-《全球汇市》美元因美国数据疲弱而下跌，欧元触及一周高位

国际油市：亚洲柴油现货价差上升，因有来自印度的现货需求
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
* 美国零售销售和初请失业金人数均弱于预期
* 希腊银行业得到欧洲央行进一步援助
* 瑞典克朗大跌，因瑞典央行降息 (新增文末汇率表格)
路透纽约2月12日 - 美元周四全线下跌，因美国经济数据弱于预期，但前景仍然良好，因许多投资者继续消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在今年某一时点升息的可能性。
美元兑一篮子六种主要货币下跌，之前连涨两日。2月迄今，美元指数下跌0.5%，可能录得八个月来首个月度跌幅。
美国总体零售销售上月回落0.8%，连续第二个月下降。上周初请失业金人口增加2.5万，经季节性调整后为30.4万。
“零售销售逊于预期且上周初请失业金人数上升，我们看到美元走势遇到些许阻碍，”U.S. Forex企业交易员Lennon Sweeting称。
“但目前美元仍倾向上行趋势，特别是当许多国家央行现在在降息。”
纽约尾盘，美元指数 跌0.9%，报94.153，录得逾一周来最大单日跌幅。
美元兑日圆 大跌1.3%，报118.88日圆。
欧元兑美元 升至一周高位，最新上涨0.6%，报1.1399美元。
“尽管美国数据疲软，但欧元/美元要保持在高位有点吃力，”道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne说。
“我认为欧元不会从这水平上升很多。欧元回稳，仅是因为较长期欧元超卖。”
欧元稍作喘息，此前欧洲央行进一步上调对希腊银行的紧急金援上限约50亿欧元至650亿欧元。不过，希腊国际救助磋商的结果仍然不确定。
希腊新总理齐普拉斯向欧元区领导人表示，希腊节支计划正伤害希腊经济，他们必须寻找替代方案。
瑞典克朗兑美元 挫跌至2009年4月来最低水平，美元最新升0.6%，报8.4340克朗。此前瑞典央行祭出震惊市场之举，下调关键利率至负值、推出公债购买计划，还称准备好在短期内采取进一步措施以抵御通缩威胁。
瑞典克朗兑欧元 大跌1.2%，欧元最新报9.6132克朗。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1402 1.1331 +0.63 -5.75 1.2097
美元/日圆 119.10 120.45 -1.12 -0.48 119.68
欧元/日圆 135.76 136.53 -0.56 -6.22 144.77
美元/瑞郎 0.9308 0.9284 +0.26 -6.37 0.9941
英镑/美元 1.5382 1.5236 +0.96 -1.23 1.5573
美元/加元 1.2503 1.2630 -1.01 +7.62 1.1618
澳元/美元 0.7733 0.7717 +0.21 -5.33 0.8168
欧元/瑞郎 1.0615 1.0522 +0.88 -11.73 1.2026
欧元/英镑 0.7409 0.7439 -0.40 -4.46 0.7755
新西兰元/美元 0.7423 0.7362 +0.83 -4.80 0.7797
美元/挪威克朗 7.6357 7.6441 -0.11 +2.19 7.4720
欧元/挪威克朗 8.7115 8.6680 +0.50 -3.63 9.0392
美元/瑞典克朗 8.4443 8.3772 +0.80 +8.32 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.6306 9.4980 +1.40 +1.71 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
路透5月11日 - 大多数东南亚股市周四上涨，新加坡股市录得21个月 最高收位，泰国股市则连续第四日下跌，创下近两个月最低收盘水准。 新加坡股市指标股指 收高0.7%，受大型银行股涨势的提振。星 展集团控股 上涨2%，华侨银行 上涨1%，大华银行<UO BH.SI>收高1.8%，三家银行股价都触及约两年高位。 “引人注目的是第一季财报中，所有这三家银行的不良贷款比例都保 持稳定，准备金都比前一季度下降了30-50%，”大华继显研究分析师Jona than Koh表示。 “他们也给出积极的反馈，即来自油气行业的不良贷款最艰难时期即将过去。” 马来西亚股市 收高0.5%，受公用事业股涨势提振。Petronas Gas Bhd <PGAS.KL >和Genting Malaysia Bhd 领涨。 菲律宾股市 止住两连跌，今日收高0.3%。 菲律宾央行维持今明两年通胀预估分别在3
全球最大天然橡胶生产商Sri Trang Agro Industry Pcl一名高阶主管周四表示，在中国经济仍存在不确定性之际，胶价料走势震荡。