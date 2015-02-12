日韩经济指标预测--2月13日-2月20日****

国际油市：亚洲柴油现货价差上升，因有来自印度的现货需求
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月9日当周 2月13日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月16日当周 2月15日(日) -- 韩国贸易收支(亿美元) 1月修正值 -- 顺差55 出口(较上年同期) 1月修正值 -- -0.4% 进口(较上年同期) -- -11.0% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.9% -0.5% (环比年率) +3.7% -1.9% 2月16日(一) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 12月 -- +8.7% 0430 日本工业生产 12月修正值 -- +1.0% 产能利用率(较前月) -- -0.8% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- -0.9% (较上年同期) -- -2.0% 2月17日(二) -- 韩国央行利率决议 2月 -- 2.00% 2月18日(三) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 1月 -- 逆差6,607 出口(较上年同期) -- +12.9% 进口(较上年同期) -- +1.9% 2月19日(四) 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 2月 -- 正9 2月20日(五) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 52.2(完)
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
路透5月11日 - 大多数东南亚股市周四上涨，新加坡股市录得21个月 最高收位，泰国股市则连续第四日下跌，创下近两个月最低收盘水准。 新加坡股市指标股指 收高0.7%，受大型银行股涨势的提振。星 展集团控股 上涨2%，华侨银行 上涨1%，大华银行<UO BH.SI>收高1.8%，三家银行股价都触及约两年高位。 “引人注目的是第一季财报中，所有这三家银行的不良贷款比例都保 持稳定，准备金都比前一季度下降了30-50%，”大华继显研究分析师Jona than Koh表示。 “他们也给出积极的反馈，即来自油气行业的不良贷款最艰难时期即将过去。” 马来西亚股市 收高0.5%，受公用事业股涨势提振。Petronas Gas Bhd <PGAS.KL >和Genting Malaysia Bhd 领涨。 菲律宾股市 止住两连跌，今日收高0.3%。 菲律宾央行维持今明两年通胀预估分别在3
全球最大天然橡胶生产商Sri Trang Agro Industry Pcl一名高阶主管周四表示，在中国经济仍存在不确定性之际，胶价料走势震荡。