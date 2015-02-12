《综述》停火协议给乌克兰带来“一线希望”

俄新社引述克里姆林宫发言人Dmitry Peskov谈话指出，谈判“相当艰困且情绪非常激动”。

这项协定可望延后对俄罗斯实施制裁的时间，不过美国国务院表示，对各种选项仍持开放态度。美国国务卿克里称，若实行协定，则可望放宽制裁。

过去数周的战争情势升高，路透按照乌克兰官方数据计算，本月至今有超过70个乌克兰军人及至少24位平民身亡。

北约组织称，有明显证据显示俄罗斯装甲部队进入乌克兰，但北约不愿对最新报告置评。

这项协议解决了部分主要的障碍，包括分离主义者与乌克兰军队的分隔线，叛军希望新的分隔线能够反映其在违反停火协议后所扩大的势力范围。

折衷方案是，判军将把武器撤至9月明斯克协议画出的界线后方，在此同时乌克兰则是从当前的前线撤退，创造出一个宽达50公里的“缓冲区”。

乌克兰也将取得其与俄罗斯间边境的控制权，但需与叛军磋商，且得等到2015年底前宪法改革后该地区取得更多自治权。