《综述》停火协议给乌克兰带来“一线希望”

标题新闻：加拿大3月新屋价格较前月上涨0.2%，同比上升3.3%--加拿大统计局
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俄新社引述克里姆林宫发言人Dmitry Peskov谈话指出，谈判“相当艰困且情绪非常激动”。
这项协定可望延后对俄罗斯实施制裁的时间，不过美国国务院表示，对各种选项仍持开放态度。美国国务卿克里称，若实行协定，则可望放宽制裁。
过去数周的战争情势升高，路透按照乌克兰官方数据计算，本月至今有超过70个乌克兰军人及至少24位平民身亡。
北约组织称，有明显证据显示俄罗斯装甲部队进入乌克兰，但北约不愿对最新报告置评。
这项协议解决了部分主要的障碍，包括分离主义者与乌克兰军队的分隔线，叛军希望新的分隔线能够反映其在违反停火协议后所扩大的势力范围。
折衷方案是，判军将把武器撤至9月明斯克协议画出的界线后方，在此同时乌克兰则是从当前的前线撤退，创造出一个宽达50公里的“缓冲区”。
乌克兰也将取得其与俄罗斯间边境的控制权，但需与叛军磋商，且得等到2015年底前宪法改革后该地区取得更多自治权。
停火及重型武器撤退行动将由欧洲安全与合作组织(OSCE)监督。(完) (编译 张涛/利棣儿/张明钧; 审校 张涛/孙茉莉)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透吉隆坡5月11日 - 马来西亚棕榈油期货周四晚间录得逾一个月最 大单日涨幅，连涨五日并触及一个月高点，因棕榈油产量增长不及预期。 市场也受到其他植物油价格上涨的支撑，交易员收盘时称，这帮助棕 榈油收复稍早跌幅。 指标7月棕榈油期货 收涨1.7%，报每吨2,672马币(614.82美 元)，单日涨幅为4月5日以来最大。 棕榈油盘中曾触及日高2,675马币，为4月10日以来最高。 成交量为48,557口。 “市场受到产量数据的提振，”一名吉隆坡期货交易员表示。他指的 是马来西亚棕榈油总署(MPOB)周四在中午市场休市时公布的数据。 该交易员并称，中国大连豆油价格上涨也扶助了棕榈油价格。 马来西亚棕榈油总署数据显示，4月棕榈油产量增长5.7%至155万吨， 分别低于路透调查预期的增长8.8%和159万吨。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油 上涨1%，大连9月豆油上涨1.4% 。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)