版本:
中国
债券 | 2015年 2月 13日 星期五 07:39 BJT

美股业绩：AIG第四季获利逊于预期，因企业项目表现不佳

路透纽约2月12日 - 美国国际集团(AIG) 周四公布第四季获利低于预期，因受企业项目表现拖累。

AIG还派发了每股0.125美元的股息，并将股票回购授权额度增加至25亿美元。

AIG第四季净利大幅减少67%，至6.55亿美元，或每股0.46美元；上年同期为20亿美元，或每股1.34美元。

AIG营业利润为14亿美元，合每股0.97美元。

AIG企业与其他项目录得3.57亿美元的营业亏损，相比之下，上年同期营业收入为2.96亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期第四季获利为每股1.05美元。

财产保险方面，净保险费减少约2%至52.07亿美元。个人保险方面，净保费下滑5%至29.26亿美元。(完) (编译 洪曦; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐