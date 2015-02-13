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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 08:18 BJT

澳洲经济：闲置产能足够，未来几年经济成长将高于趋势水平--央行总裁

路透2月13日 - 澳洲央行总裁史蒂文斯周五称：

* 对单一失业数据反应太大是不智的

* 失业持续小幅增加，还会持续一段时间

* 以历史水平而言失业仍偏低

* 澳元走势或多或少与我们预期相同

* 可想见澳元可能扩大下跌的种种原因，但不想扩大解释

* 认为提供经济部分助力是有益的，所以我们放宽政策

* 不认为澳洲将会出现零利率

* 经济有足够闲置产能，未来几年经济成长将高于趋势水准

澳洲央行助理总裁肯特亦表示，预计失业率将在约6.4%触顶，上述预估存在某种程度不确定性。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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