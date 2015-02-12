澳洲经济指标总览--2月13日

国际油市：亚洲柴油现货价差上升，因有来自印度的现货需求
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月5日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 逆差4.36 逆差9.25 出口(较前月) +1% +1% 进口(较前月) -1% +1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 3月5日 (较前月) 12月 +0.2% +0.1% 就业市场(经季节调整) 3月12日 就业人口(较前月变动,万人) 1月 -1.22 +4.24 全职就业人口(较前月变动,万人) -2.81 +4.64 失业率 6.4% 6.1% 就业参与率 64.8% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 4月22日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.2% +0.5% (较上年同期) +1.7% +2.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.5% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.6% 国际贸易价格指数 4月30日 进口物价(较前季) 第四季 +0.9% -0.8% 出口物价(较前季) 持平 -3.9% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 3月3日 经常帐收支 第三季 赤字125 赤字139 商品与服务贸易收支 逆差43.81 逆差45.67 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月4日 (较前季) 第三季 +0.3% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.7% (完)
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
路透5月11日 - 大多数东南亚股市周四上涨，新加坡股市录得21个月 最高收位，泰国股市则连续第四日下跌，创下近两个月最低收盘水准。 新加坡股市指标股指 收高0.7%，受大型银行股涨势的提振。星 展集团控股 上涨2%，华侨银行 上涨1%，大华银行<UO BH.SI>收高1.8%，三家银行股价都触及约两年高位。 “引人注目的是第一季财报中，所有这三家银行的不良贷款比例都保 持稳定，准备金都比前一季度下降了30-50%，”大华继显研究分析师Jona than Koh表示。 “他们也给出积极的反馈，即来自油气行业的不良贷款最艰难时期即将过去。” 马来西亚股市 收高0.5%，受公用事业股涨势提振。Petronas Gas Bhd <PGAS.KL >和Genting Malaysia Bhd 领涨。 菲律宾股市 止住两连跌，今日收高0.3%。 菲律宾央行维持今明两年通胀预估分别在3
全球最大天然橡胶生产商Sri Trang Agro Industry Pcl一名高阶主管周四表示，在中国经济仍存在不确定性之际，胶价料走势震荡。