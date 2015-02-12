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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 07:32 BJT

澳洲经济指标总览--2月13日

经济指标                 时段      最新值      前月(季)值   下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                   3月5日
 商品及服务收支(亿澳元)                    12月        逆差4.36    逆差9.25         
     出口(较前月)                                           +1%         +1%         
     进口(较前月)                                           -1%         +1%         
                                                                                    
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                             3月5日
       (较前月)                            12月           +0.2%       +0.1%         
                                                                                    
 就业市场(经季节调整)                                                            3月12日
 就业人口(较前月变动,万人)                 1月            -1.22       +4.24         
 全职就业人口(较前月变动,万人)                            -2.81       +4.64         
 失业率                                                    6.4%        6.1%         
 就业参与率                                               64.8%       64.8%         
                                                                                    
 消费者物价指数(CPI)                                                             4月22日
 总体CPI(较前季)                          第四季          +0.2%       +0.5%         
     (较上年同期)                                         +1.7%       +2.3%         
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                 +0.7%       +0.4%         
     (较上年同期)                                         +2.2%       +2.5%         
 澳洲央行加权中值(较前季)                                 +0.7%       +0.6%         
     (较上年同期)                                         +2.3%       +2.6%         
                                                                                    
 国际贸易价格指数                                                                4月30日
 进口物价(较前季)                         第四季          +0.9%       -0.8%         
 出口物价(较前季)                                          持平       -3.9%         
                                                                                    
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                               3月3日
 经常帐收支                               第三季        赤字125     赤字139         
 商品与服务贸易收支                                   逆差43.81   逆差45.67         
                                                                                    
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                            3月4日
     (较前季)                             第三季          +0.3%       +0.5%  
     (较上年同期)                                         +2.7%       +2.7%  
 (完)
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