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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 08:05 BJT

金砖国家：2月12日股汇市收盘纵览

路透2月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月12日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收涨1.04%，报971.19点。

中国股市：沪综指连四日收升，资金面改善推动大盘连续反弹

香港股市：收升，电信类股受合并传言扶助攀升

中国汇市：人民币随中间价续贬，离岸CNH跌势暂缓削减做空力量

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巴西股市：大涨近3%，在区域股市中涨幅领先，教育相关个股大涨，因预其政府提供的学生融资方案将有变革，分析师称这移除了打压市场的部分压力。巴西指标股指Bovespa指数 收涨2.68%，报49,532.72点。。

　　巴西汇市：雷亚尔上涨，本周稍早跌至逾10年最低位，但许多分析师警告称，本次反弹历时可能较为短暂。雷亚尔兑美元 收在2.8194/09，上日收报22.8727/42。

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南非股市：收盘创下纪录新高，部分受高端零售业者Woolworths 强劲业绩带动，该股升势带动其他零售商股价走高。指标Top-40绩优股指数 收高0.9%报46,290点，综合指数 涨0.8%，收于纪录高位52,508点。

南非汇市：兰特兑美元走强，因全球市场人气反弹

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印度股市：上涨约1%，从盘初温和跌势中强劲反弹，因德国、法国、俄罗斯及乌克兰领袖就结束乌克兰东部冲突达成协议，引发全球股市上涨。NSE指数 收高0.98%至8,711.55点，连续第三日上涨；指标BSE指数 涨0.95%至28,805.10点。

印度汇市：卢比兑美元触及一个月低位，连续第四日收挫，追随新兴市场货币跌势，因担心希腊债务磋商。但关于乌克兰冲突停火的报导抑制了卢比的跌幅，因预期全球投资者风险偏好上升。卢比兑美元 跌至62.3050/3150，上日收在62.25/27，盘中低点为62.47，为1月9日以来最低。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 大涨3.56%至861.930；MSCI明晟俄罗斯指数 劲升3.57%至475.46点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.03%至65.2700卢布；卢布兑欧元 贬值0.69%至74.457卢布。(完) (整理 于春红; 审校 张明钧)
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