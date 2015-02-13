金砖国家：2月12日股汇市收盘纵览

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透2月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月12日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收涨1.04%，报971.19点。
中国股市：沪综指连四日收升，资金面改善推动大盘连续反弹
香港股市：收升，电信类股受合并传言扶助攀升
中国汇市：人民币随中间价续贬，离岸CNH跌势暂缓削减做空力量
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巴西股市：大涨近3%，在区域股市中涨幅领先，教育相关个股大涨，因预其政府提供的学生融资方案将有变革，分析师称这移除了打压市场的部分压力。巴西指标股指Bovespa指数 收涨2.68%，报49,532.72点。。
巴西汇市：雷亚尔上涨，本周稍早跌至逾10年最低位，但许多分析师警告称，本次反弹历时可能较为短暂。雷亚尔兑美元 收在2.8194/09，上日收报22.8727/42。
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南非股市：收盘创下纪录新高，部分受高端零售业者Woolworths 强劲业绩带动，该股升势带动其他零售商股价走高。指标Top-40绩优股指数 收高0.9%报46,290点，综合指数 涨0.8%，收于纪录高位52,508点。
南非汇市：兰特兑美元走强，因全球市场人气反弹
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印度股市：上涨约1%，从盘初温和跌势中强劲反弹，因德国、法国、俄罗斯及乌克兰领袖就结束乌克兰东部冲突达成协议，引发全球股市上涨。NSE指数 收高0.98%至8,711.55点，连续第三日上涨；指标BSE指数 涨0.95%至28,805.10点。
印度汇市：卢比兑美元触及一个月低位，连续第四日收挫，追随新兴市场货币跌势，因担心希腊债务磋商。但关于乌克兰冲突停火的报导抑制了卢比的跌幅，因预期全球投资者风险偏好上升。卢比兑美元 跌至62.3050/3150，上日收在62.25/27，盘中低点为62.47，为1月9日以来最低。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 大涨3.56%至861.930；MSCI明晟俄罗斯指数 劲升3.57%至475.46点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.03%至65.2700卢布；卢布兑欧元 贬值0.69%至74.457卢布。(完) (整理 于春红; 审校 张明钧)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率