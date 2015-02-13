《独家新闻》巴西不想恢复与墨西哥之间的汽车自由贸易--消息人士

2012年以来，有针对性的刺激计划一度提振了汽车销售。但去年市场萎缩程度达到10年来最为严重，因巴西政府削减税收优惠以改善财政状况。

**阿根廷实施贸易限制**

巴西销往海外的汽车中，每10辆就有九辆出口到邻国阿根廷。但该国在外汇储备下降后，也出台了严格的贸易限制规定。巴西汽车出口大减40%至约33.5万辆，为1999年迄今最低水平。

巴西仍然是全球五大汽车市场之一，菲亚特-克莱斯勒 、大众汽车 、通用汽车 和福特汽车 均在巴西拥有经营了数十年的工厂。

但巴西汽车产业在改善生产率方面差强人意。去年巴西产量下降15%至315万辆。国内销量下滑7%至350万辆。

与此同时，墨西哥汽车行业最近几年繁荣发展，新工厂在全国各地涌现。汽车厂商希望利用该国靠近美国市场的优势，而且墨西哥薪资较低，并与他国签署了众多的自由贸易协定。

受助于美国和加拿大的强劲需求，2014年墨西哥汽车产量增加了近10%，达到创纪录的322万辆。出口增加9.1%，至纪录高位264万辆。