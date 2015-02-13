《独家新闻》巴西不想恢复与墨西哥之间的汽车自由贸易--消息人士

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
2012年以来，有针对性的刺激计划一度提振了汽车销售。但去年市场萎缩程度达到10年来最为严重，因巴西政府削减税收优惠以改善财政状况。
**阿根廷实施贸易限制**
巴西销往海外的汽车中，每10辆就有九辆出口到邻国阿根廷。但该国在外汇储备下降后，也出台了严格的贸易限制规定。巴西汽车出口大减40%至约33.5万辆，为1999年迄今最低水平。
巴西仍然是全球五大汽车市场之一，菲亚特-克莱斯勒 、大众汽车 、通用汽车 和福特汽车 均在巴西拥有经营了数十年的工厂。
但巴西汽车产业在改善生产率方面差强人意。去年巴西产量下降15%至315万辆。国内销量下滑7%至350万辆。
与此同时，墨西哥汽车行业最近几年繁荣发展，新工厂在全国各地涌现。汽车厂商希望利用该国靠近美国市场的优势，而且墨西哥薪资较低，并与他国签署了众多的自由贸易协定。
受助于美国和加拿大的强劲需求，2014年墨西哥汽车产量增加了近10%，达到创纪录的322万辆。出口增加9.1%，至纪录高位264万辆。
宝马汽车 、起亚汽车 、奥迪 、本田汽车 、日产汽车 和马自达 等均已开始在墨西哥生产车辆或宣布了将开始在该国投产的计划。(完) (编译/审校 张涛/张荻/洪曦/张若琪/李婷仪)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率