《中国报摘》--中国证券报2月13日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 头版头条:
--中共中央政治局召开会议，讨论国务院拟提请第十二届全国人民代表大会第三次会议审议的《政府工作报告》稿。会议指出，完成今年经济社会发展主要预期目标和任务，关键是稳和进相互促进。
* 其他:
--记者获悉，中粮集团的改革试点方案已获国资委批复。下一步，中粮集团会按照国资委要求研究如何进行改革，有关开展改组国有资本投资公司试点等一揽子规划会有具体部署和安排。此外，国家开发投资公司的改革试点方案已获国资委批复。
--中国电信 将与中国联通 合并、中国移动 将与广电网合并的消息周四在网上流传。经中央电视台记者与工信部主管司确认，该消息不实，目前工信部没有电信体制改革的计划；而三家电信运营商也均表示没有接到诸如传闻的通知。
--银监会修订并发布《商业银行杠杆率管理办法》。银监会有关部门负责人表示，定量测算结果显示，总体上，根据修订后的办法，商业银行的杠杆率水平有所提升，修订后的办法没有提高商业银行的资本要求。
--记者了解，中俄高铁项目正在紧锣密鼓推进中，中国北车 已向联合体提供了初步的技术路线和当地化生产的方案。与此同时，以中国进出口银行等为代表的国家政策性银行正加大金融服务力度，协助中国铁路项目在境外顺利落地，高铁出海各项条件日臻成熟。
--中国证券投资者保护基金发布的投资者信心指数调查报告显示，1月投资者信心指数达67.7，同比上升44.7%，环比下降4.9%。该指数在去年12月创下历史新高，今年1月出现回落，但仍维持在较高水平。
--新三板指数设计方案定于今日发布，指数正式发布的时间预计为3月中下旬。分析人士认为，该指数的推出有利于完善市场功能、提升市场的关注度、投资者入市的积极性和股票定价的合理性。
--民生银行 公布业绩快报，2014年实现营业收入1,354.69亿元人民币，同比增16.9%；实现净利润445.46亿元，增长5.36%；基本每股收益1.31元。
--华夏银行 与深圳前海微众银行签署战略合作协议，双方将在资源共享、小微贷款、信用卡、理财、同业业务、生态圈业务等多个领域开展深入合作。此次合作开启了现代商业银行与新兴互联网银行合作的大幕，是两种银行形态的首次战略牵手。
--楼市逐步回暖，曾被监管层严查的地产“非标”业务也开始蠢蠢欲动。记者了解到，目前一些银行的“非标”业务重新向房地产项目开闸，在审核上也较为宽松。
--国家能源局公布，2014年中国风电新增装机容量1,981万千瓦，新增装机容量创历史新高；累计并网装机容量达到9,637万千瓦，占全部发电装机容量的7%，占全球风电装机的27%。2014年，风电上网电量1,534亿千瓦时，占全部发电量的2.78%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率