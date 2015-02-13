《中国报摘》--中国证券报2月13日

* 头版头条:

--中共中央政治局召开会议，讨论国务院拟提请第十二届全国人民代表大会第三次会议审议的《政府工作报告》稿。会议指出，完成今年经济社会发展主要预期目标和任务，关键是稳和进相互促进。

* 其他:

--记者获悉，中粮集团的改革试点方案已获国资委批复。下一步，中粮集团会按照国资委要求研究如何进行改革，有关开展改组国有资本投资公司试点等一揽子规划会有具体部署和安排。此外，国家开发投资公司的改革试点方案已获国资委批复。

--中国电信 将与中国联通 合并、中国移动 将与广电网合并的消息周四在网上流传。经中央电视台记者与工信部主管司确认，该消息不实，目前工信部没有电信体制改革的计划；而三家电信运营商也均表示没有接到诸如传闻的通知。

--银监会修订并发布《商业银行杠杆率管理办法》。银监会有关部门负责人表示，定量测算结果显示，总体上，根据修订后的办法，商业银行的杠杆率水平有所提升，修订后的办法没有提高商业银行的资本要求。

--记者了解，中俄高铁项目正在紧锣密鼓推进中，中国北车 已向联合体提供了初步的技术路线和当地化生产的方案。与此同时，以中国进出口银行等为代表的国家政策性银行正加大金融服务力度，协助中国铁路项目在境外顺利落地，高铁出海各项条件日臻成熟。

--中国证券投资者保护基金发布的投资者信心指数调查报告显示，1月投资者信心指数达67.7，同比上升44.7%，环比下降4.9%。该指数在去年12月创下历史新高，今年1月出现回落，但仍维持在较高水平。

--新三板指数设计方案定于今日发布，指数正式发布的时间预计为3月中下旬。分析人士认为，该指数的推出有利于完善市场功能、提升市场的关注度、投资者入市的积极性和股票定价的合理性。

--民生银行 公布业绩快报，2014年实现营业收入1,354.69亿元人民币，同比增16.9%；实现净利润445.46亿元，增长5.36%；基本每股收益1.31元。

--华夏银行 与深圳前海微众银行签署战略合作协议，双方将在资源共享、小微贷款、信用卡、理财、同业业务、生态圈业务等多个领域开展深入合作。此次合作开启了现代商业银行与新兴互联网银行合作的大幕，是两种银行形态的首次战略牵手。

--楼市逐步回暖，曾被监管层严查的地产“非标”业务也开始蠢蠢欲动。记者了解到，目前一些银行的“非标”业务重新向房地产项目开闸，在审核上也较为宽松。