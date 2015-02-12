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债券 | 2015年 2月 13日 星期五 07:59 BJT

美国债市：公债发行日程表

标售日          发行种类             宣布日         结算日
 2015/02/17      13和26周期国库券     2015/02/12     2015/02/19
 2015/02/18      四周期国库券         2015/02/17     2015/02/19
 2015/02/19      30年期TIPS           2015/02/12     2015/02/27
 2015/02/23      13和26周期国库券     2015/02/19     2015/02/26
 2015/02/24      两年期公债           2015/02/19     2015/03/02
 2015/02/24      四周期国库券         2015/02/23     2015/02/26
 2015/02/25      两年期浮动利率债券   2015/02/19     2015/02/27
 2015/02/25      五年期公债           2015/02/19     2015/03/02
 2015/02/26      七年期公债           2015/02/19     2015/03/02
 2015/03/02      13和26周期国库券     2015/02/26     2015/03/05
 2015/03/03      52周期国库券         2015/02/26     2015/03/05
 2015/03/03      四周期国库券         2015/03/02     2015/03/05
 2015/03/09      13和26周期国库券     2015/03/05     2015/03/12
 2015/03/10      三年期公债           2015/03/05     2015/03/16
 2015/03/10      四周期国库券         2015/03/09     2015/03/12
 2015/03/11      10年期公债           2015/03/05     2015/03/16
 2015/03/12      30年期公债           2015/03/05     2015/03/16
 2015/03/16      13和26周期国库券     2015/03/12     2015/03/19
 2015/03/17      四周期国库券         2015/03/16     2015/03/19
 2015/03/19      10年期TIPS           2015/03/12     2015/03/31
 2015/03/23      13和26周期国库券     2015/03/19     2015/03/26
 2015/03/24      两年期公债           2015/03/19     2015/03/31
 2015/03/24      四周期国库券         2015/03/23     2015/03/26
 2015/03/25      两年期浮动利率债券   2015/03/19     2015/03/27
 2015/03/25      五年期公债           2015/03/19     2015/03/31
 2015/03/26      七年期公债           2015/03/19     2015/03/31
 2015/03/30      13和26周期国库券     2015/03/26     2015/04/02
 2015/03/31      52周期国库券         2015/03/26     2015/04/02
 2015/03/31      四周期国库券         2015/03/30     2015/04/02
 2015/04/06      13和26周期国库券     2015/04/02     2015/04/09
 2015/04/07      四周期国库券         2015/04/06     2015/04/09
 2015/04/07      三年期公债           2015/04/02     2015/04/15
 2015/04/08      10年期公债           2015/04/02     2015/04/15
 2015/04/09      30年期公债           2015/04/02     2015/04/15
 2015/04/13      13和26周期国库券     2015/04/09     2015/04/16
 2015/04/14      四周期国库券         2015/04/13     2015/04/16
 2015/04/20      13和26周期国库券     2015/04/16     2015/04/23
 2015/04/21      四周期国库券         2015/04/20     2015/04/23
 2015/04/23      五年期TIPS           2015/04/16     2015/04/30
 2015/04/27      13和26周期国库券     2015/04/23     2015/04/30
 2015/04/27      两年期公债           2015/04/23     2015/04/30
 2015/04/28      52周期国库券         2015/04/23     2015/04/30
 2015/04/28      五年期公债           2015/04/23     2015/04/30
 2015/04/28      四周期国库券         2015/04/27     2015/04/30
 2015/04/29      两年期浮动利率公债   2015/04/23     2015/04/30
 2015/04/29      七年期公债           2015/04/23     2015/04/30
 2015/05/04      13和26周期国库券     2015/04/30     2015/05/07
  
    注：TIPS为通胀保值债券。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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