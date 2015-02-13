企业并购：中投公司收购东京房地产地标目黑雅叙园--交易顾问

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透东京2月12日 - 交易顾问表示，在从森信托株式会社手中以逾10亿美元收购东京地标建筑目黑雅叙园的交易中，中国主权财富基金--中国投资有限责任公司 提供了多数资金。
本周稍早，地产投资经理公司领盛投资管理表示，其已安排一个基金收购目黑雅叙园，资金来自一家主权财富资金，但当时拒绝透露这家主权财富基金的名字。
目黑雅叙园商业综合体包括两座办公楼，其中包括亚马逊 的日本总部。此外还包括一个建于1930年代的豪华婚礼宴会场。
森信托株式会社于去年8月以约1,300亿日圆从美国投资基金Lone Star手中购入该地产，是去年日本最大一宗房地产交易之一。
MA Platform Inc总裁Masaki Murata称，森信托株式会社后来将其出售给中投；MA Platform Inc是为森信托株式会社总裁Akira Mori进行资产管理的公司。
“森信托株式会社之所以选择中投，是因为希望与中投建立联系，”Masaki Murata对路透称，“森信托株式会社将来可能携手中投进行投资。”
Murata补充称，领盛投资管理对该项收购目黑雅叙园的基金的现金投资有限。
目前无法联系到中投高管对该交易进行置评。
领盛投资管理的东京发言人则拒绝发表评论。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率