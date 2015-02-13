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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 08:24 BJT

更新版 1-澳洲经济：降息仍能够刺激需求--央行总裁史蒂文斯

史蒂文斯还表示，近来澳元大幅走贬“或多或少”在预期之中。他并称他可以想到澳元仍会进一步下跌的一些理由，但不愿详述。

澳元对史蒂文斯最新评论几乎没有反应。澳元/美元 最新报0.7749美元，仍守在本月稍早所及的六年低点0.7627上方。

澳洲央行在宣布利率决议几天后公布的季度货币政策声明中警告，整体经济增长低于趋势水平的时间可能较之前预期要长。

澳洲央行还强调了经济面临的诸多不确定性，特别是油价崩跌和汇率走低对国内经济活动及通胀的综合影响。

油价下跌、中国经济前景以及欧洲央行大规模购债计划等全球不确定因素，令其他国家央行也需采取额外举措的压力更重。

瑞典央行是最新一个采取负利率和购债等非传统措施的央行。瑞典央行表示可能采取进一步举措以抵御物价下滑威胁 。(完) (编译 许娜/李爽/张若琪 审校 张荻/张涛)
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