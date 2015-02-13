《全球重要经济事件一览表》--2月13日-2月20日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月13日(五)
圣安东尼奥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说，题为“对美联储(近)10年的反思”(1830)。
伦敦--欧洲央行执委普雷特将在欧洲金融市场协会(AFME)会议上讲话(1550)。
英国考文垂--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将在华威大学(Warwick University)2015年华威经济峰会上讲话(1800)。
2月16日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议。
2月17日(二)
费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济展望与货币政策发表演说(1745)。
东京--日本央行货币政策会议(至2月18日)。
悉尼--澳洲央行将发布3月政策会议记录(0030)。
布鲁塞尔--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在一会议上讲话，主题为“位于欧洲中心的瑞士：在独立与依赖之间”(1700)。
2月18日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布1月政策会议记录(1900)。
华盛顿--美国财政部首席经济学家Karen Dynan在一债务去杠杆化会议上发言(1730)。
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。无利率声明公布计划。
伦敦--英国央行将发布2月政策会议记录(0930)。
加拿大魁北克--加拿大央行副总裁Agathe Cote在魁北克技术协会发表讲话(1700)。
2月19日(四)
暂无重要经济事件预告。
2月20日(五)
斯洛伐克布拉迪斯拉发--法国财长萨潘(Michel Sapin)会见斯洛伐克财长Peter Kazimir。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 [TW/DIARYCN (编译 洪曦; 审校 于春红)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率