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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 08:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆关注118.50-119.00的核心区间

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    * 交投可能震荡，但日本投资者关注118.50-119.00的核心区间
    * 从118.50向下、119上方有大量期权到期
    * 昨日低点为118.51，在118.50有不错的买兴
    * 向上大量到期期权一直延续到121.00,120.00和120.50还有更大规
模的期权到期
    * 外汇波动不是日本央行和政府希望见到的情况(完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 孙茉莉)
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