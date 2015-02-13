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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 08:10 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月13日

路透香港2月13日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较。(1美元=7.7543港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周四收高110.24点，或0.62%，报17,972.38点。因科技股劲升和俄乌达成停火
 协议。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       140.050    0.56      21160            10.860       1.31
 中国铝业                      11.580    4.61      36314             3.592       1.75
 中国移动                      68.920    3.45     372096           106.885       0.55
 中国人寿                      61.040    1.61      34234            31.555       0.33
 中石油                       111.420    1.75      15582             8.640       1.17
 中石化                        79.800    1.77      18630             6.188       0.95
 汇丰控股                      46.140    1.59    1955070            71.557       1.07
 中电信                        64.500    2.74       7158             5.002       0.63
 中国联通                      16.860    4.07     125433            13.074       0.88
 兖州煤业                       8.100    3.05      17773             6.281      -0.77
 华能国际                      48.890    2.24      13186             9.478       1.37
 南方航空                      23.990   -0.08       4240             3.721      -0.25
 东方航空                      23.500   -1.71       6002             3.645      -0.15
 中芯国际                       4.510    0.00      33900             0.699      -1.49 （完）
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