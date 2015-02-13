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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 08:12 BJT

《香港重要政经日程》--2月13日-2月27日

================== 今日重要政经消息=================

2月13日（周五）

-- 公布1月份外汇基金境外资产数字。

-- 恒生指数有限公司公布主要指数季度检讨结果。

-- 中信资源 公布全年业绩。

-- 中信国际电讯 公布全年业绩。

-- 越秀房地产 公布全年业绩。

-- 招商局置地 公布全年业绩。

-- 金沙中国 公布全年业绩。

--09:00 新锐医药 股东特别大会。

--10:00 奥思集团 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

2月16日（周一）

-- 港股通服务暂停。

-- 广州广船 公布全年业绩。

-- 新城发展控股 公布全年业绩。

-- 和电香港 公布全年业绩。

-- 朗廷 公布全年业绩。

-- 茂业国际 公布全年业绩。

2月17日（周二）

-- 港股通服务暂停。

-- 公布11-1月失业率。

-- 美高梅中国 公布全年业绩。

-- 数码通 公布全年业绩。

2月18日（周三）

-- 农历新年前夕港股下午休市。

-- 沪港通服务暂停。

2月19日（周四）

-- 农历年初一假期。

-- 沪港通服务暂停。

2月20日（周五）

-- 农历年初二假期。

-- 沪港通服务暂停。

2月23日（周一）

-- 沪港通服务暂停。

-- 汇丰控股 公布全年业绩。

-- 恒生银行 公布全年业绩。

2月24日（周二）

-- 沪港通服务暂停。

-- 电能实业 公布全年业绩。

-- 长江生命科技 公布全年业绩。

2月25日（周三）

-- 长江基建 公布全年业绩。

-- 思捷环球 公布中期业绩。

--11:00 财政司司长公布2015/16年度财政预算案。

2月26日（周四）

-- 长江实业 公布全年业绩。

-- 和记黄埔 公布全年业绩。

-- 中电控股 公布全年业绩。

-- 友邦保险 公布全年业绩。

-- 创兴银行 公布全年业绩。

2月27日（周五）

-- 新鸿基地产 公布中期业绩。

-- 汇贤产业信托 公布全年业绩。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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