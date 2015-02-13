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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 08:46 BJT

《香港报摘》--经济日报2月13日

**头版头条**

--近日屡创天价的居屋，在财务公司积极“放水”下，于九龙荔枝角一个录得17次按揭纪录的居屋单位，最终因借款人无力偿还贷款而沦为被债主没收的银主盘。

**其他**

-百盛商业 去年纯利按年下跌33.5%至2.35亿元人民币，因期内关闭四间门店作一次性拨备1.05亿元。

--男装品牌卡宾 截至去年底止全年纯利按年升逾两成至2.36亿元人民币，公司计划今年内增加自营零售店，并会积极拓展电子商贸平台。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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