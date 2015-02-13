中国企业：小米未来几个月将在美国网上销售耳机和腕带等产品

路透旧金山2月12日 - 中国最大智能手机企业小米 未来几个月将在美国开始网上销售耳机、智能腕带及其他配件，在没有销售小米移动设备的情况下，首次尝试进入苹果 的地盘。

小米还表示，接近在巴西找到一家生产合作伙伴，当其今年上半年在巴西开始销售产品时，与该生产伙伴的合作将帮助小米避开对进口电子产品的惩罚性关税。

巴西是小米在亚洲以外销售智能手机的第一个市场。小米全球副总裁Hugo Barra表示，该公司希望今年上半年开始在巴西销售其手机。

Barra称，小米正在巴西与至少六家制造企业进行“深度磋商”，但他没有透露这些企业的名字。此举将帮助小米避开约60%的进口电子商品关税。(完)