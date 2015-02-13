加拿大经济：房屋价格在1月小幅上涨，但动能放缓

路透多伦多2月12日 - 加拿大房屋价格近几个月来上涨。周四一份报告显示，转售价格经两个月的下跌后，1月出现上扬。另一份报告则显示，12月新屋价格连续第四个月上涨。

根据Teranet-国家银行综合房价指数，独栋房屋重售价格显示1月全国房价较前月上涨0.2%，较上年同期成长4.7%。

房价中止了之前连两个月按月下滑的态势，不过11个大都会市场仅五个是上涨的。

另一份由加拿大统计局公布的报告显示，12月新屋价格较前月上涨0.1%，符合分析师预期；较上年同期则上涨1.7%。

加拿大房屋市场在冬季月份已稍有放缓，之前房价经过五年劲扬，引发部分人士担心会出现房市泡沫。