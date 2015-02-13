加拿大经济：房屋价格在1月小幅上涨，但动能放缓

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透多伦多2月12日 - 加拿大房屋价格近几个月来上涨。周四一份报告显示，转售价格经两个月的下跌后，1月出现上扬。另一份报告则显示，12月新屋价格连续第四个月上涨。
根据Teranet-国家银行综合房价指数，独栋房屋重售价格显示1月全国房价较前月上涨0.2%，较上年同期成长4.7%。
房价中止了之前连两个月按月下滑的态势，不过11个大都会市场仅五个是上涨的。
另一份由加拿大统计局公布的报告显示，12月新屋价格较前月上涨0.1%，符合分析师预期；较上年同期则上涨1.7%。
加拿大房屋市场在冬季月份已稍有放缓，之前房价经过五年劲扬，引发部分人士担心会出现房市泡沫。
观察人士一直在留意，看低利率是否将持续支撑这个众人已愈来愈负担不起的市场。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。