《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月13日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
*工商时报：
--中钢 将于今日召开董事会，讨论加码投资台塑 越南河静大炼钢厂案。据了解，中钢为强化与台塑的供料关系，拟将投资台塑越南河静钢厂持股比例，由原来的5%提高到25%，按中钢当初投资的金额1.75亿美元估计，需再增加投资额逾200亿台币。
--据了解，国民党新任大陆事务部主任将由海基会前副董事长高孔廉接任。国民党新任主席朱立伦上任后，决定将国共论坛推迟到4、5月，甚至是6月，即因他已考虑亲自出席这一次的国共论坛，而高孔廉的人事案，也被解读是为朱立伦安排与中共党主席习近平〞朱习会〞的重要布局。
--公股银行对豪宅贷款成数和利率控管将更较过往更严。财政部长张盛和明确表示，八大公股银行应该要加入配合房市健全政策的行列，严控豪宅贷款的利率、成数。
--金管会主委曾铭宗表示，目前外资累计净汇入金额达1,917亿美元，累积存量创历史新高，外资资金持续汇入台湾下，MSCI小幅调整权重，不影响外资对台股的信心。
*经济日报：
--台积电 10奈米制程计划随中科扩厂通过环评，正式进入投资建厂阶段。台积电副总经理王建光表示，全案总投资额达7,000亿台币，10奈米制程可望在2016年第四季投片量产，与英特尔 并驾齐驱。
--金管会宣布，保险业从事不动产投资收益率维持2.875%不变，并未大幅度放宽。金管会主委曾铭宗说明，财政部的房地合一实价课税，与央行启动升息，是影响未来不动产市场最重要的两项因素。在这两大因素未消除前，调降2.875%让寿险资金进入不动产市场，所承担的风险太大，所以暂不调整。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率