《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月13日

*工商时报：

--中钢 将于今日召开董事会，讨论加码投资台塑 越南河静大炼钢厂案。据了解，中钢为强化与台塑的供料关系，拟将投资台塑越南河静钢厂持股比例，由原来的5%提高到25%，按中钢当初投资的金额1.75亿美元估计，需再增加投资额逾200亿台币。

--据了解，国民党新任大陆事务部主任将由海基会前副董事长高孔廉接任。国民党新任主席朱立伦上任后，决定将国共论坛推迟到4、5月，甚至是6月，即因他已考虑亲自出席这一次的国共论坛，而高孔廉的人事案，也被解读是为朱立伦安排与中共党主席习近平〞朱习会〞的重要布局。

--公股银行对豪宅贷款成数和利率控管将更较过往更严。财政部长张盛和明确表示，八大公股银行应该要加入配合房市健全政策的行列，严控豪宅贷款的利率、成数。

--金管会主委曾铭宗表示，目前外资累计净汇入金额达1,917亿美元，累积存量创历史新高，外资资金持续汇入台湾下，MSCI小幅调整权重，不影响外资对台股的信心。

*经济日报：

--台积电 10奈米制程计划随中科扩厂通过环评，正式进入投资建厂阶段。台积电副总经理王建光表示，全案总投资额达7,000亿台币，10奈米制程可望在2016年第四季投片量产，与英特尔 并驾齐驱。

--金管会宣布，保险业从事不动产投资收益率维持2.875%不变，并未大幅度放宽。金管会主委曾铭宗说明，财政部的房地合一实价课税，与央行启动升息，是影响未来不动产市场最重要的两项因素。在这两大因素未消除前，调降2.875%让寿险资金进入不动产市场，所承担的风险太大，所以暂不调整。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。