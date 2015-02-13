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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 08:45 BJT

台湾金融：金管会维持保险业投资不动产年化收益率2.875%门槛不变

路透台北2月13日 - 台湾金管会周四稍晚指出，保险业投资不动产的年化收益率维持2.875%门槛不变，并且期待保险业对于投资用不动产之标的选择及运用收益，能同时兼顾稳定保险业获利能力、和社会土地资源之合理配置与运用。

台湾财政部上日宣布房地合一实价课征所得税，规划将自2016起1月1日起出售持有二年内房屋，课征所得税率30%；目前现行所有房屋持有者都按旧税制课征，不纳入合一课所得税范围，以轻税简政化解阻力。

台湾最大房屋仲介商--信义房屋 日前称，以信义房价指数计算，2014年台北市二手房价较上年减少约3.3%，为六年来首度下滑。

金管会也宣布，虽然年化收益率维持不变，但拟放宽符合一定规范的不动产标的所有权的之移转年限或投资素地应符合之相关规范。

财政部长张盛和周四表示，目前台湾的房地产价格正在下跌初始，目前也不适合课重税，因为这会令房地产价格崩跌，硬着陆的情况对金融机构不利。

台湾央行去年底理监事会议中，已连续14季度将重贴现率维持在1.875%的水位不变。但称央行过去进一步强化金融机构不动产授信风险控管措施以来，不动产贷款集中度与房贷成数下降，房贷利率上升。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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