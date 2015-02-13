台湾金融：金管会维持保险业投资不动产年化收益率2.875%门槛不变

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北2月13日 - 台湾金管会周四稍晚指出，保险业投资不动产的年化收益率维持2.875%门槛不变，并且期待保险业对于投资用不动产之标的选择及运用收益，能同时兼顾稳定保险业获利能力、和社会土地资源之合理配置与运用。
台湾财政部上日宣布房地合一实价课征所得税，规划将自2016起1月1日起出售持有二年内房屋，课征所得税率30%；目前现行所有房屋持有者都按旧税制课征，不纳入合一课所得税范围，以轻税简政化解阻力。
台湾最大房屋仲介商--信义房屋 日前称，以信义房价指数计算，2014年台北市二手房价较上年减少约3.3%，为六年来首度下滑。
金管会也宣布，虽然年化收益率维持不变，但拟放宽符合一定规范的不动产标的所有权的之移转年限或投资素地应符合之相关规范。
财政部长张盛和周四表示，目前台湾的房地产价格正在下跌初始，目前也不适合课重税，因为这会令房地产价格崩跌，硬着陆的情况对金融机构不利。
台湾央行去年底理监事会议中，已连续14季度将重贴现率维持在1.875%的水位不变。但称央行过去进一步强化金融机构不动产授信风险控管措施以来，不动产贷款集中度与房贷成数下降，房贷利率上升。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率