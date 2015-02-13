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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 08:50 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月13日

**上海证券报**

--浙江最大国企物产集团整体上市方案终于正式出炉。停牌四个月的物产中大 今日发布重组预案，交易完成后，物产集团的大宗商品供应链集成服务业务将整体注入上市公司，物产集团将实现旗下业务的整体上市。

--尽管P2P（点对点）的监管规则尚未出台，但投资人资金的第三方托管已成为行业共识。除了以汇付天下为代表的第三方支付公司推出资金点对点流动的托管账户体系，商业银行也陆续跟进，多家股份制银行相继推出为P2P行业量身定制的账户托管体系。

**人民日报**

--中国央行公布的2014年支付体系运行总体情况显示，去年中国移动支付业务快速增长。全年移动支付业务45.24亿笔，金额22.59万亿元人民币，同比分别增长170.25%和134.3%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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