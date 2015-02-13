港报财经评论：大户攻内地中小市值股--经济日报2月13日

大户攻内地中小市值股/ 林瑞芬 恒指昨收24,422，升0.4%；国指昨收11,783，升1.1%，但大市交投只有732亿港元，好看不好食。春节长假在即，下周只有两个半日市，好难有突破。中国内地创业板指及中小板指昨分别涨0.9%及0.56%，相反，上证只涨0.5%。沪市成交额2,297亿港元；而深市2,085亿港元，交投相当，或启示大户目前主力攻中、小市值股份。大市值股因反腐、业绩不算标青，大户选择有所减持避险。香港的中、小型股份近数个月表现则被中国内地的比下去，且看中国内地富商万达集团老板王健林近月就发双炮推万达商业地产 和万达院线上市。 结果，万达商业地产虽有不少券商写报告看好，但股价表现一般，将48港元招股现价46.3港元计算，潜水4%。相反，在深圳上市的万达院线，以21.35港元人民币招股价计，但经连日攀升，昨已高见94.88港元，比招股价涨达344%。当然，股价表现涉及多重因素，如供求、如业务前景，但现实的投资者会以涨幅论高低。中国内地股市波动势有时得人惊，但就是有神话幻想空间，股场有时候就是需要一些刺激或迷幻剂，有波动先有机遇！ 马年将过，之前股价相对硬净的环保股如光大国际 、药业股如四环医药 、电力股如华能国际 等等先后出现股价连番下挫之势，有点大扫除意味。不过，思考在当前环球经济相对疲弱下，其他上市公司的盈利前景仍然充满不确定因素，羊年选股恐怕更有难度。环球央行放水已不是兴奋剂；反之，在美国可能自我启用加息周期以及美元处于相对强势下，个别国家的汇率和资产可能再受狙击，环球的汇市的波动势较强，股市亦然。香港蓝筹买卖，暂时具优势，因转身较灵活，而且估值相对较低，股价跌极应有个谱。招商局国际 昨升4.8%至29.25港元，表现算在成分股中较佳，近月也保持强势于大市的表现。如前估，试冲30港元大关机会仍在。一带一路下，筑建海上丝路，集团有中期发展空间，而早前集资所得就有扩大码头资产的子弹。

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联通中电信，宜秤高一线/ 余少文 中国内地股市先跌后升，撑起国企指数逼近11,800点。而大市造好是中国内地盛传电讯业重组，刺激电讯股走高，虽然工信部随即否认，但电讯股仍带领大市反弹。上证综合指数昨日早段一度低见3,134点，最后倒升15点，收报3,173点，沪深两市成交额不足4,500亿人民币。而国企指数虽出现“死亡交叉”，但受惠A股走高，全日升132点或1.1%，收报11,783点，成交额146亿人民币，超过60%主板H股随大市上升；至于红筹指数升69点或1.6%，收报4,567点，成交额74亿人民币。 尽管国指重上50天平均线，但下跌阴霾仍未消除，幸好人民银行上周降准后继续放水，一如早前指出农历年前增加流动性，如本周两次的逆回购操作合计净投放2,050亿元人民币，以及北京银行透露获央行定向降准1%，而非上周降准时提及满足条件的城商行和非县域农村商业银行额外降准0.5%，凸显中国放水程度大于实际。大市走高，除了央行放水力度大于预期外，电讯股是另一动力所在，因中国内地媒体指中国内地电讯企业重组，中国移动<0941. HK>跟广电网合并，而中国电信 则会跟中国联通 合并，成为股份受追捧的原因。不过，经济通报导，指中移动母公司表示没有听闻跟广电网合并的事，中电信也表示不知悉有关与联通合并的计划，工信部亦随即否认电讯业重组。 其实，近年不时见到中国内地企业重组，近有中国南车 和中国北车 合并，故电讯业再重组并非没有可能，只是中国近年积极反垄断，南、北车的合并目的是走出去，防止海外竞争时自己人打自己人，并非当中业务有问题。而电讯企业早年已经重组，让每家电讯商同时经营流动网络和固定网络，目的希望加强竞争力，故见到近年中国内地电讯营运商的竞争激烈，盈利增长放慢。虽然电讯业重组消息是不真确，但至少刺激三只电讯股昨日走高。

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