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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 08:54 BJT

《交易视点》台债交易商提早休息，待年后新趋势成型--元大宝来证

路透台北2月13日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，因乌克兰与俄罗斯达成停火协议，地缘政治风险渐缓，避险需求退烧，但美国公布零售销售及初领失业金人数数据不如预期，在多空消息影响之下，终场指标10年期公债 收在1.9879%，与前一交易日殖利率几乎持平，差距仅为0.0001基点。

新年假期将近，主要交易商已过年休息，过年期间债市主要受到国际因素希腊债务协商及美国经济数据等变数之影响，而在台债市场筹码供应问题仍是一大利空，观察后续走势以待年后新趋势成型，预估五年券103/15 成交区间上修为0.95%-1.05%，10年券103/13 全则在1.55%-1.65%区间。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
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