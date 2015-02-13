国际油市：美国原油期货守在51美元上方，因石油行业减支和美元下跌

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
法国石油公司道达尔(Total) 今年将删减投资与裁员，并加速其资产销售计划，此前由于油价走弱，该公司第四季资产减记65亿美元。
美国页岩油最大生产商之一Apache Corp 周四表示，将大砍2015年资本支出与钻台数量，以因应原油价格下滑。
皇家荷兰/壳牌石油集团 执行长预期，近期油价腰斩正迫使企业减产，原油供应可能无法追上需求增长。
油价波动率跳升至金融危机以来最高水平，这让部分交易商感到忧心；去年6月至今年1月油价下跌将近60%后；这些交易商一直在适应一段可预测的油价下跌期。2月初开始，波动率合约交易量倍增，因油价大起大落，单日涨幅一度多达9%。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/陈宗琦；审校 张涛/张明钧)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率