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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 09:15 BJT

国际油市：美国原油期货守在51美元上方，因石油行业减支和美元下跌

法国石油公司道达尔(Total) 今年将删减投资与裁员，并加速其资产销售计划，此前由于油价走弱，该公司第四季资产减记65亿美元。

美国页岩油最大生产商之一Apache Corp 周四表示，将大砍2015年资本支出与钻台数量，以因应原油价格下滑。

皇家荷兰/壳牌石油集团 执行长预期，近期油价腰斩正迫使企业减产，原油供应可能无法追上需求增长。

油价波动率跳升至金融危机以来最高水平，这让部分交易商感到忧心；去年6月至今年1月油价下跌将近60%后；这些交易商一直在适应一段可预测的油价下跌期。2月初开始，波动率合约交易量倍增，因油价大起大落，单日涨幅一度多达9%。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/陈宗琦；审校 张涛/张明钧)
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