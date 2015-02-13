《中国债券市场每日交易备忘》--2月13日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --2/17 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 --2/25 汇丰制造业PMI初值 2月 --2/26 2014年国民经济和社会发展统计公报 --中国中共中央政治局会议周四表示，完成今年经济社会发展主要预期目标和任务，关 键是稳和进相互促进；经济发展基本面没有改变，要主动适应和引领经济发展新常态，保持 经济运行在合理区间。 --中国央行上海总部表示，上海自贸区内的企业和金融机构可自主开展境外融资活动， 并将上调区内经济主体从境外融资的杠杆率，企业融资规模从资本的一倍扩大到二倍。业内 人士认为监管层开始或通过总额管理以控制风险。 --国务院国资委2014年7月宣布在所监管的中央企业中开展“四项改革”试点，国家开 发投资公司、中粮集团有限公司等六家中央企业纳入首批试点。 --银监会近日修订并发布《商业银行杠杆率管理办法》。银监会有关部门负责人表示， 定量测算结果显示，总体上，根据修订后的《办法》，商业银行的杠杆率水平有所提升，修 订后的《办法》没有提高商业银行的资本要求。 --新三板指数设计方案定于2月13日发布，指数正式发布的时间预计为3月中下旬。分析 人士认为，该指数的推出有利于完善市场功能、提升市场的关注度、投资者入市的积极性和 股票定价的合理性。未来随着制度不断完善，新三板挂牌公司的数量、流动性、融资规模等 指标有望再上一个台阶。 --中国证券投资者保护基金有限责任公司12日发布的投资者信心指数调查报告显示，1 月投资者信心指数达67.7，同比上升44.7%，环比下降4.9%。该指数在去年12月创下历史新 高，今年1月出现回落，但仍维持在较高水平。(完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次