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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 09:27 BJT

《香港报摘》--信报2月13日

**头版头条**

--东亚银行 主席李国宝反驳对冲基金Elliott的指控，而该行纵然完成对三井住友的配股，要满足《巴塞尔协定三》于2019年落实的资本水平要求仍有一段距离。

**其他**

--中国雨伞制造商集成伞业 今日在联交所挂牌上市，券商的暗盘价较招股价1.1港元低1.82%。

--瓶装矿泉水产业的生产商西藏5100 与最大客户中铁快运的供货合同将于今年6月完结，新华网发文质疑西藏5100历年来向中铁快运的供货合同，不符合内地现行招标投标法。

--新濠博亚 经调整物业除税息折旧及摊销前溢利（EBITDA）在第四季度大减29%，应占净收入更按年跌六成，集团解释这是由于泥码下注额以至中场赌枱业务均下跌，公司联席主席何猷龙预计今年博彩收益“轻微负增长”。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/张喜良)
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