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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 08:59 BJT

全球金市：美元下跌支撑现货金小升，但周线恐第三周下滑

希腊周四同意与债权人协商有关退出在国内不受欢迎的国际纾困，此
一政治妥协可望使其新政府免于资金匮乏；估计希腊最快下个月就会耗尽
资金。 
    
    周四美国零售销售和请领失业金数据逊于预估，拖累美元下跌，金价
因此获得提振。
    
    但美元前景仍乐观，一些投资者仍预期美联储今年的某个时候会加息
。若美联储加息，可能损及黄金需求。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四
其持仓量下降0.23%，反映了偏空人气。
    
    金价本周跌0.7%。
    
    其他行业消息方面，1月欧洲实货黄金销售跳涨，因对欧元区前景的
担忧促使消费者购买黄金。(完)
  
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 许娜/李爽  审校 张若琪/张涛)
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