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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 09:06 BJT

《全球汇市》美国经济数据疲软致美元处于守势，欧元跌势暂歇

希腊问题本周无法达成共识，希腊和欧元区财政官员周一将再度寻求弥平歧见。

英镑仍偏多，英国央行周四表示通胀仍有望重返2%目标，这使得外界预期英国央行仍有可能在2016年初升息。

英镑兑美元 交投在接近隔夜触及的六周高位1.5415美元的水准。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1401 1.1402 -0.01 -5.75 1.2097

美元/日圆 118.96 119.10 -0.12 -0.60 119.68

欧元/日圆 135.63 135.80 -0.13 -6.32 144.78

美元/瑞郎 0.9296 0.9308 -0.13 -6.49 0.9941

英镑/美元 1.5385 1.5382 +0.02 -1.21 1.5573

美元/加元 1.2510 1.2503 +0.06 +7.68 1.1618

澳元/美元 0.7743 0.7733 +0.13 -5.20 0.8168

新西兰元/美元 0.7426 0.7423 +0.04 -4.76 0.7797

澳元/日圆 92.110 92.100 +0.01 -5.77 97.750

新西兰元/日圆 88.340 88.410 -0.08 -5.33 93.310

英镑/日圆 183.02 183.20 -0.10 -1.80 186.38

澳元/新西兰元 1.0423 1.0411 +0.12 -0.44 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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